میزان مصرف گاز در کشور نگران کننده است

مصطفی کشکولی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 60 میلیارد متر مکعب گاز در کشور مصرف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد رشد داشته است.

کشکولی با بیان اینکه ادامه این روند در اوج مصرف گاز کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد، افزود: بخش خانگی بدلیل سرد بودن بهار امسال و افزایش مشترکان شهری و روستایی با 31 درصد بیشترین میزان مصرف گاز را داشته است.

وی مدیریت مصرف را بهترین راهکار برای جلوگیری از رشد مصرف گاز دانست و گفت: در فصل سرما که مصرف خانگی به بالای 400 میلیون متر مکعب می رسد با 10 درصد صرفه جویی روزانه می توان 40 میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی کرد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران همچنین اظهار داشت: زمستان امسال با کمبود گاز مواجه نخواهیم بود.

کشکولی تاکید کرد: با صرفه جویی مردم و کارهای زیربنایی که در شرکت ملی گاز انجام شده است امسال کمبود گاز نخواهیم داشت.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه قیمت تمام شده هر متر مکعب گاز برای مشترکان خانگی را

690 ریال اعلام کرد و افزود: قیمت هر متر مکعب گاز برای دو دهک پایین جامعه 45 ریال، دهک سوم تا هفتم 100 ریال و دهک هشتم به بالا هم بیشتر از 100 ریال است.

به گفته کشکولی هم اکنون 14 میلیون و 600 خانوار معادل 57 میلیون نفر از جمعیت کشور و 750 شهر وهفت هزارو 500 روستا کشور از مزایای گاز طبیعی برخوردار هستند.