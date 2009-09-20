40 درصد آب انتقالی از سد طالقان به قزوین هدر می رود

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: به منظور ارتقای راندمان آبیاری و کاهش هدر رفت آب، تاکنون 82 کیلومتر از کانالهای شبکه آبیاری دشت قزوین مرمت و تعمیر اساسی شده است.



وی افزود: شبکه آبیاری دشت قزوین دارای 94 کیلومتر کانال اصلی، 12 رشته کانال درجه یک به طول 129 کیلومتر، 31 رشته کانال درجه دو به طول 85 کیلومتر، 90 رشته کانال درجه سه به طول 238 کیلومتر و 500 کیلومتر کانال درجه چهار است که سهمیه سالانه آب کشاورزی شبکه مذکور از سد طالقان از طریق این کانالها منتقل و توزیع می‌شود.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای قزوین عنوان کرد: سالانه 20 تا 25 درصد حجم آب انتقالی از سد طالقان به دلیل فرسودگی و تخریب پوشش بتنی کانالها که قدمت بیش از 40 سال دارد و تبخیر و نفوذ هدر می‌رود.



وی بیان کرد: به همین دلیل و به منظور جلوگیری از هدر رفت آب و ارتقای راندمان آبیاری، طرح مرمت و بازسازی اساسی حدود 240 کیلومتر از کانالهای شبکه آبیاری و زهکشی از سال 86 توسط این شرکت آغاز شده است و تاکنون با تخصیص اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان حدود 82 کیلومتر از این کانالها مرمت و بازسازی شده است.

دانشجو خاطرنشان کرد: ترمیم پوشش بتنی کانالها، ساخت، تعمیر و تعویض دریچه‌های هیدرومکانیکال، لایروبی کانال‌ها، سازه‌ها و سیفونها، ترمیم جاده سرویسها، ایمن سازی شبکه و نصب گاردریل، نصب دریچه‌های ورودی سیفونها و نصب تابلوهای ایمنی هشدار دهنده از جمله اقداماتی است که در طرح بازسازی کانالها اجرا می‌شود.

وی گفت: اعتبار مصوب طرح مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری دشت قزوین در سال جاری بالغ بر 30 میلیارد ریال است و ادامه عملیات اجرایی مرمت و بازسازی شبکه با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین افزود: یکی از مشکلات و محدودیتهای اجرایی پروژه همزمانی عملیات اجرایی با دوره بهره‌ برداری از کانالهاست.



دانشجو موضوع ایمن ‌سازی حاشیه کانال‌ها برای جلوگیری از بروز برخی حوادث ناگوار ناشی از شنای غیرمجاز افراد در کانالها را از دغدغه‌های شرکت آب دانست و عنوان کرد: در این زمینه علاوه بر هشدارهای لازم و نصب تابلوهای بتنی و فلزی هشدار دهنده و به منظور جلوگیری از این حوادث تاکنون 19 کیلومتر حفاظ فلزی در اطراف کانال‌ها و نقاط پرحادثه در مجاورت شهرها و روستاها و نیز نصب دریچه در ورودی سیفونها تمهیدات حفاظتی لازم به عمل آمده که برای انجام این اقدامات حفاظتی تاکنون حدود هفت میلیارد ریال هزینه شده است.



دانشجو اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل عملیات بازسازی و مرمت کانالهای آبیاری دشت قزوین طی سالهای آینده، زمینه افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدر رفت آب ناشی از فرسودگی و شکست پوشش بتنی کانالها و زمینه بهبود کشاورزی در محدوده شبکه آبیاری دشت قزوین فراهم شود.