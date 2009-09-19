افشین قطبی که عصر پنجشنبه در تمرین تیم زیر 17 سال حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: شفاف می گویم کارهایی که ما انجام داده ایم برای آینده فوتبال کشور ایران بسیار مهم است. امیدوارم خانواده فوتبال کنار هم و در چارچوب فضای سالم جمع شده و با رقابتی منطقی فوتبال ایران را به جایگاه بزرگش در آسیا و جهان بازگردانند.

وی ادامه داد: رفتن من سر تمرینات تیم های باشگاهی انگیزه بازیکنان را بالا می برد و نشان می دهد ما با میکروسکوپ بهترین بازیکنان را تعقیب می کنیم و اجازه نمی دهیم استعدادی هرز برود و این فرصت را به همه نفرات شایسته می دهیم که در تیم ملی حضور یابند.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان با بیان اینکه فوتبال ایران تنها پرسپولیس و استقلال نیست، اضافه کرد: روابط خوب و احترام متقابل بین من و باشگاهها و مربیان لیگ برتری در شکل گیری حلقه اتحاد فوتبال ایران نقش مهمی دارد. باشگاهها با وظیفه خطیر خود بازیکنان را آماده می کنند و آنها را در بهترین شرایط به تیم ملی تحویل می دهند. ما و مسئولان تیم ملی در زمان محدود خود فرصت آماده سازی بازیکنان را نداریم و تیم ملی زمانی موفق می شود که تعامل کاملی بین مسئولان آن و باشگاهها برقرار باشد.

قطبی ادامه داد: حضور من در بازی و تمرینات تیم های باشگاهی یک وظیفه است، منتی سر فوتبال ایران نمی گذارم زیر می خواهم ضمن احترام گذاشتن به زحمات باشگاهها و مربیان لیگ برتری با حضور نزدیک در برنامه های آماده سازی و مسابقات آنها اعتماد و انگیزه بازیکنان را افزایش دهم و در نهایت به موفقیت فوتبال ایران کمک کنم.

وی در مورد حضورش در تمرین تیم سایپا تاکید کرد: اولا همیشه من به آقای مایلی کهن احترام زیادی می گذارم، ایشان اسطوره فوتبال ایران بوده و 30 سال عمر خود را صرف خدمت و رشد فوتبال ایران کرده است. من در این تمرین به ایشان گفتم شما می دانید احساس من نسبت به شما چیست و قطعا تعامل هرچه بهتر بین ما و چنین مربیانی تنها به سود فوتبال ایران و موفقیت آن در عرصه های بین المللی خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان با بیان اینکه بنده حتی در برنامه های بعدی در تمرینات و مسابقات دسته اولی، امید و جوانان شرکت می کنم افزود: من تمرینات تیم امید و زیر 17 سال که در هفته گذشته در کمپ تیم های ملی برگزار شد را به طور کامل تماشا کردم شاید بعضی وقتها در تمرینات آنها حاضر نمی شدم اما از پشت پنجره اتاقم عملکرد آنها را زیر نظر می گرفتم.

وی خاطرنشان کرد: مسئله مهم حضور من در تمرینات و بازیهای تیم های باشگاهی و همه تیم های فوتبال ایران است زیرا می خواهم خانواده فوتبال را هر چه بیشتر به هم نزدیک کنم.

قطبی در پایان گفت : بازیکنان تیم زیر 17 سال با حضور در مسابقات جام جهانی بر تجربیاتشان افزوده می شود. شما نگاه کنید بازیکنان تیم های بزرگ دنیا مانند آرژانتین، برزیل و ... تا سن 20 سالگی در مسابقات مختلف بین المللی شرکت می کنند و در استادیوم های بزرگ دنیا به میدان می روند، قطعا این تیم ایران هم می تواند با حضور در این مسابقات و بازی با تیم های معتبر جهانی فرصت بزرگی را برای کسب تجربه و موفقیت در آینده به دست آورد.