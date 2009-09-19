حمید رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در راستای اهداف عالیه سازمان جهت ترویج پژوهش و تحقیقات علمی در زمینه های صنایع دستی با برگزاری اولین جشنواره نگارینه‌ها تلاش می کنیم با جمع‌آوری مقالات در محورهای مختلف نگارگری، تذهیب، تشعیر، گل و مرغ بتوانیم به حفظ و نگهداشت این هنرهای ارزشمند کمک کنیم.

قاسمی محورهای مقالات را نگارگری سنتی ایران دیروز و امروز و هنر نقاشی دیواری در بناهای عصر صفوی قزوین ذکر کرد و افزود: مقاله ها باید در موضوعات مطرح شده باشد و مسابقه نیز در زمینه های مکتب قزوین در زمینه نقاشی ایرانی، نقاشی با موضوع آزاد، تذهیب متناسب با صفحات قرآنی و مذهبی تذهیب، تشعیر، گل و مرغ با موضوع آزاد است.

به گفته قاسمی علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا بیستم مهرماه سال جاری به دبیر خانه جشنواره واقع در قزوین، انتهای خیابان نادری شمالی، جنب خیابان رسالت، ساختمان شماره 2 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ارسال کنند.

وی همچنین تصریح کرد: بعد از دریافت آثار هنرمندان و پژوهشگران و گزینش آنها توسط اساتید و صاحبنظران استانی و کشوری نمایشگاه جشنواره نگارینه ‌ها از 11 تا 17 آبان ماه برگزارخواهد شد و با نشست علمی تخصصی و اعلام افراد برگزیده به پایان خواهد رسید.

اولین جشنواره نگارینه های استان قزوین از 11 تا 17 آبان ماه در قزوین برگزارمی شود و علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 3367473 و3367121 تماس بگیرند و یا به دبیرخانه جشنواره مراجعه نمایند.