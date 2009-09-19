مهدی تاج که عصر پنجشنبه در تمرین تیم فوتبال زیر 17 سال حضور یافته بود در پایان این تمرین به خبرنگار مهر گفت: در همه تمرینات تیم های پایه خصوصا تیم زیر 17 سال شرکت می کنم و اعتقادم این است آنها در بهترین شرایط قرار داشته و بسیار امیدوارم بتوانند به مرحله حذفی جام جهانی صعود کنند.

وی با بیان اینکه اگر دست خودش بود با تکیه برآماده سازی تیم های پایه نسل جدید را به فوتبال ایران معرفی می کرد افزود: تیم های موفق در جهان مانند کره و ژاپن از گذشته روی تیم های پایه خود سرمایه گذاری کرده اند و امروز میوه و ثمره آن را با موفقیت تیم های بزرگسال خود در رده های مختلف ملی می بینند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه برای انتخاب دستیار افشین قطبی در تیم ملی عجله ای نداریم و سعی می کنیم با استفاده از زمان موجود بهترین گزینه را انتخاب کنیم اضافه کرد: متاسفانه سالهای گذشته بحث تیم های پایه را جدی نگرفتیم و اگر روی این قسمت بیشتر کار می کردیم امروز در رسیدن به موفقیتهای ملی دچار مشکل نمی شدیم.

تاج با بیان اینکه در کشور ایران استعداد بسیار زیادی وجود دارد، افزود: ما در حال حاضر چهار رده سنی زیر 14 سال داریم و تیم های زیر 15 سال، زیر 17 سال، زیر 19 سال و امیدمان هم فعالیت خود را برای حضور موفق در مسابقات برون مرزی پیگیری می کند که این کار و برنامه ریزی فدراسیون فوتبال کمیته تیم های ملی و کمیته جوانان در تیم های پایه نشان دهنده آن است آینده درخشانی پیش روی فوتبال ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه دکتر احمدی نژاد در نشست معارفه و تودیع رئیس سازمان تربیت بدنی موفقیت تیم زیر 17 سال را یکی از چهار موفقیت بزرگ ورزش ایران در دولت نهم برشمرده است، افزود: ایشان محبت زیادی به فدراسیون فوتبال و تیم زیر 17 سال دارند و قرار است بزودی پاداش های این تیم که قهرمان آسیا شد را به بازیکنان تحویل دهند.

علی دوستی مهر، ابوالفضل جزئی ، مهدی تاج و افشین قطبی در تمرین روز پنجشنبه نوجوانان

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه پیگیر بحث سرباز قهرمانی این بازیکنان موفق هستیم افزود: بنده باید از سردار اشتری مسئول امنیت نیروی انتظامی تشکر ویژه ای داشته باشم زیرا ایشان این بحث را پیگیری می کنند وهمچنین با دستور این مقام مسئول بازیکنان زیر 17 سال تا پایان جام جهانی بدون هیچ مشکلی مجوز ورود و خروج خود را دریافت می کنند. البته در این بین از زحمات سردار احمدی مقدم هم باید تشکر ویژه ای داشت.

وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال قصد دارد حلقه های تیم های مختلف ملی را به هم متصل کند تا آنها بتوانند با رشد و تجربه بیشتر در تیم های بالاتر هم موفق ظاهر شوند، تاکید کرد: تیم امید هم در شرایط حاضر برنامه های آماده سازی خود را به بهترین شکل پیگیری می کند البته بعضی از باشگاهها بیان می کنند که در شرایطی خاص بازیکنان خود را تحویل تیم امید می دهند آنها این صحبت را انجام می دهند ولی در نهایت با همکاری ویژه ای که با فدراسیون دارند بازیکنان خود را به موقع تحویل تیم امید می دهند که باید از آنها تشکر کنیم.

تاج با اشاره به این موضوع که تمرینات تیم امید بدون هیچ گونه غایبی پیگیری شد در خصوص محرومیت داور دیدار سپاهان اصفهان و پاس همدان تاکید کرد: با بررسی اعتراض باشگاه پاس همدان به قضاوت این دیدار آقای عنایت این داور را تا اطلاع ثانوی محروم کردند این نشان می دهد که ایشان به صورتی جدی بحث داوری را پیگیری می کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: حضور آقای قطبی در تمرینات تیم های پایه باعث افزایش روحیه این بازیکنان می شود ضمن اینکه قطعا ایشان نفرات برتر این اردوها را به اردوی تیم بزرگسالان دعوت خواهند کرد که امیدواریم این اتفاق باعث رشد بیشتر فوتبال پایه ایران شود.