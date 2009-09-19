18 مدرسه پینگ پنگ در خوزستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حسین سلیمانی جمعه شب در مراسم اختتامیه رقابتهای قهرمانی پینگ پنگ باشگاه های خوزستان - جام رمضان اظهار داشت: خوزستان یکی از قطب های رشته پینگ پنگ در کشور است و وجود ملی پوشان فراوان از استان خوزستان در این رشته ورزشی گواه این مدعاست.

وی به علاقه مردم و جوانان خوزستان به این رشته اشاره کرد و گفت: فعالیت 18 مدرسه پینگ پنگ در فصل تابستان در هیچ استانی وجود ندارد و این ثابت می کند که این رشته در میان خوزستانی ها چقدر هوادار دارد.

سلیمانی عنوان کرد: هم اکنون بیش از 50 باشگاه ورزشی در رشته پینگ پنگ در استان خوزستان فعالیت می کنند که بیش از چهار هزار نفر در آنها به فعالیت می پردازند.

وی به رقابتهای جام رمضان اشاره کرد و گفت: در این رقابت ها 6 تیم هشت نفره حضور داشتند که رقابتها از کیفیت فوق العاده بالایی برخودرار بودند ضمن اینکه در این مسابقات حدود 10 ملی پوش از رده های مختلف سنی در تیم های مختلف حضور داشتند که بر کیفیت مسابقات می افزود.

رئیس هیئت پینگ پنگ استان خوزستان در خصوص تهویه و کفپوش نامناسب سالن پینگ پنگ استان خوزستان گفت: در این خصوص مذاکرات لازم با مدیرکل تربیت بدنی خوزستان انجام شده و وی قول مساعد برای بازسازی این سالن را داده و حتی اعتبار این کار نیز آماده است.

سلیمانی یکی از برنامه های این هیئت را تجلیل از بزرگان رشته پینگ پنگ خوزستان عنوان کرد و افزود: این هیئت قصد دارد برای هر یک از نام آوران رشته پینگ پنگ در استان خوزستان یک دوره مسابقه برگزار کند تا اینگونه از خدمات آنان تجلیل کنیم.

در پایان رقابت های پینگ پنگ قهرمانی باشگاه های خوزستان - جام رمضان تیم های امین الف، نیروگاه رامین و ملی حفاری ایران به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آورند و علی مولایی به عنوان ستاره این مسابقات انتخاب شد.