تاکستان به قطب تولید فولاد در استان قزوین تبدل می شود

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: شهرستان تاکستان برای اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، راه و فرهنگ و هنر از اعتبارات تملک استانی، حدود 120 میلیارد ریال اعتبار براساس فصول مختلف دریافت کرده است.

وی ادامه داد: این اعتبار بیشتر به پروژه‌های نیمه تمام اختصاص یافته است و تلاش می کنیم پروژه‌های نیمه تمام را در این شهرستان تکمیل کنیم.

فرماندار تاکستان افزود: از محل اعتبارات ملی نیز پروژه‌های خوب و ارزشمندی در توسعه شهرستان پیش بینی شده به طوری که بیش از 120 میلیارد ریال در بخش راه اعتبار دیده شده است.

وی تصریح کرد: تکمیل محور ارتباطی تاکستان ـ اقبالیه ـ قزوین، احداث محور اصلی آبترش ـ ضیاءآباد به نهاوند، سه راهی شامی شاپ و سه راهی رحیم آباد از جمله پروژه‌های مهم در بخش راه هستند.

صادقی اعلام کرد: در بخش راه روستایی نیز از محل توازن منطقه ‌ای و مناطق محروم نزدیک به 7 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به احداث بیمارستان 64 تختخوابی تاکستان گفت: بیمارستان 64 تختخوابی در حال احداث تاکستان امسال بیش از 3 میلیارد تومان اعتبار دارد و بخش نیز مربوط به سال قبل است که دریافت نشده است.



فرماندار تاکستان با اشاره به پروژه های بخش گاز هم اظهار داشت: در بخش گازرسانی شرکت گاز برای 20 روستای تاکستان پیمانکار انتخاب کرده و عملیات آن در حال انجام است.

وی یادآور شد: در حال حاضر توسط آبفای شهری در شهرهای تاکستان مخازن خوبی در حال احداث است و مخزن 10 هزار مترمکعبی، 5 هزار مترمکعبی و 2 هزار مترمکعبی تاکستان به بهره‌برداری رسیده و در مدار قرار گرفته است.

صادقی با اشاره به احداث شهرک صنعتی خرمدشت خاطرنشان کرد: فاز نخست ساخت شهرک صنعتی خرمدشت که یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود و بیش از دو هزار هکتار مساحت دارد، به بهره‌برداری رسیده و زمین‌های شهرک در حال واگذاری است و سرمایه‌گذاران نیز در حال آغاز فعالیت در این شهرک هستند.

وی افزود: این شهرک صنعتی می‌تواند نقش ارزنده ‌ای در توسعه و بالندگی این شهرستان و همچنین توسعه صنعتی کشور داشته باشد.

فرماندار تاکستان تصریح کرد: در خصوص تأمین برق مورد نیاز بخش صنعت، شرکت برق منطقه با بیش از پنج میلیارد ریال در حال ایجاد زیرساخت‌ ها و امکانات لازم برای تأمین برق است که در آستانه بهره ‌برداری است.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در تاکستان تأکید کرد: بخش خصوصی در تاکستان به لحاظ موقعیت خوبی که این شهرستان دارد برای ایجاد واحدهای صنعتی فعال بوده و هم اکنون تاکستان در حال مبدل شدن به قطب فولاد در استان است.

صادقی گفت: چهار واحد فولاد در تاکستان فعال است و سه واحد فولاد نیز با ظرفیت بسیار بالا در حال احداث است که با توجه به این تعداد واحد فولاد، شهرستان تاکستان می‌تواند در آینده نزدیک به قطب تولید فولاد استان تبدیل شود.