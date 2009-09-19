اختصاص هزار تا دو هزار میلیارد تومان به ورزش/ تحول در ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو روز پنجشنبه و در حاشیه مراسم معارفه اش به عنوان رئیس جدید سازمان تربیت بدنی ضمن اعلام این خبر افزود: ورزش سالها به دنبال بندی بود که با استفاده از آن بتواند مشکلات مالی خود را برطرف کند. خوشبختانه با توجه ویژه رئیس جمهور روز چهارشنبه و به دنبال نهایی شدن احکام برنامه پنجم توسعه در دولت، این بند هم گنجانده شد.

وی در توضیح بیشتر این بند گفت: براساس این بند از زمان اجرای برنامه پنجم توسعه، یک درصد از کل بودجه جاری و عمرانی کلیه دستگاههای کشور باید در ورزش هزینه شود. البته در سالهای گذشته دستگاهها در هزینه کردن این یک درصد مجاز بودند اما در این جلسه آنها مکلف به اجرای این بند شدند که تصور می کنم رقمی در حدود هزار تا دو هزار میلیارد تومان به ورزش خواهد رسید.

سعیدلو ادامه داد: این بند باید به تصویب نمایندگان مجلس هم برسد که با توجه به ورزشی بودن نمایندگان مجلس تصور نمی کنم مشکل خاصی در این مورد وجود داشته باشد. البته تاکید کرده ایم که اگر سازمانها و نهادهای دولتی هم می خواهند این رقم را هزینه کنند باید از طریق سازمان تربیت بدنی و با نظارت ما باشد.

رئیس جدید سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه هنوز برای ایجاد تغییرات زمان دارد گفت: من چند روزی است که وارد سازمان تربیت بدنی شده ام و طبیعتا باید با بررسی شرایط و گفتگو با مدیران و روسای فدراسیونها بیشتر در جریان امور قرار بگیرم.

وی خاطرنشان کرد: ورزش شرایط حساسی دارد و باید با فکر و برنامه دقیق اقدام به ایجاد تغییرات کرد. با این حال باید صبر کرد و پس از بررسی های لازم تصمیماتی گرفت که به سود ورزش باشد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دکتر احمدی نژاد هم از وی " تحول در ورزش" را خواسته است، تصریح کرد: همانطور که در دولت دهم نیز تغییراتی برای بهبود شرایط صورت گرفته است، ما نیز در ورزش چنین اقدامی را صورت خواهیم داد و تغییرات مورد نظرمان را اعمال خواهیم کرد.

سعیدلو در مورد برخورد با دوشغله های ورزشی گفت: من هنوز وارد این دعوا نشده ام. باید پس از برگزاری نشست ها و جلساتی با مسئولان ورزشی و سازمان بازرسی در این مورد تصمیم گیری کرد. البته باید ببینیم علت دوشغله بودن افراد چیست. شاید یکی از دلایلش این باشد که برخی افراد می خواهند برای فدراسیون ها منابع مالی تامین کنند که با اختصاص بودجه دستگاههای دولتی این مشکل هم برطرف می شود.

سعیدلو همچنین با اعلام خبر ویژه در ارتباط با ورزش گفت: سعیدلو در پاسخ به سوال دیگری درمورد دو شغله‌های ورزشی نیز گفت: من هنوز وارد این دعوا نشده‌ام و باید با سازمان بازرسی کل کشور و با دوستان‌مان در این مورد جلسه بگذاریم. باید درمورد اساس کار صحبت کنیم.

وی گفت: مثلا فردی به صورت صوری عضو دو هیات مدیره است. اینها برای ما ملاک نیست. ما باید ببینیم که علت دو شغله بودن از اساس چیست و من احساس می‌کنم که علت دو شغله بودن این است که این احساس وجود دارد که مثلا اگر این فرد وارد این فدراسیون یا هیات شود، برای آنها امکاناتی را فراهم می‌کند و ما باید این مساله را به صورت پایه‌ای مورد بررسی قرار دهیم و حل کنیم.

علی سعیدلو همچنین از تشکیل شورای راهبردی در ورزش خبر داد و گفت: این شورا یک اتاق فکر است و شامل کمیته‌های تخصصی و فرعی خواهد بود تا کارها با اصول علمی مورد بررسی قرار بگیرد و از حاشیه پرهیز شود. فعلا افرادی را برای حضور در این شورا در ذهنم دارم که شامل مدیران و مسئولان و روسای فدراسیون ها می شود.

رئیس جدید سازمان تربیت بدنی در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: ما می خواهیم ورزش مردمی داشته باشیم و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی حرکت کنیم. این دو باشگاه باید به مردم واگذار شوند که البته همه باشگاهها باید واگذار شوند. ورزش باید به سمت خصوصی شدن پیش برود.