۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

250 هزار جلد دفترچه دانش آموزی رایگان در مرکز گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرروش گرگان گفت: تاکنون 250 هزار جلد دفترچه رایگان بین دانش آموزان منطقه توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدهادی حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: این تعداد دفترچه های دانش آموزی از طریق مدارس مقاطع مختلف بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده است.

وی اظهار داشت: تابستان سال جاری در راستای طرح بهسازی مدارس، 153 واحد آموزشی شهرستان بهسازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 140 مدرسه دولتی و 10 مدرسه غیرانتفاعی بوده که برای اجرای آن دو میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته حسینی، آموزش و پرورش شهرستان در سال گذشته با همکاری اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس، 14 مدرسه را با اعتبار 430 میلیارد ریال نوسازی کرد و تحویل دانش آموزان داده است.

مدیر آموزش و پرورش گرگان بیان داشت: همچنین در مهرماه سال جاری هفت پروژه نمازخانه مستقل با چهار میلیارد و 160 میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری می رساند.

وی خاطرنشان کرد: شش پروژه آموزشی نیز نظیر دبستان هاجر، مدرسه راهنمایی لمسک، دبستان حریم آباد و ... در مهرماه سال جاری افتتاح می شود.

75 هزار دانش آموز در 520 آموزشگاه در مرکز گلستان در سال تحصیلی جدید به تحصیل می پردازند.

