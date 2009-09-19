اخبار کوتاه ورزشی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بانوان اسکیت باز نوشهری در نخستین دوره مسابقات اسکیت قهرمانی غرب مازندران در رده های مختلف با اختلاف 106 امتیازی عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

در این مسابقات که با حضور 62 اسکیت باز از شهرهای چالوس، نوشهر، نور و نوشهر در سالن ورزشی پهلوان حسن رنگرز نوشهر برگزار شد، تیم نوشهر با 146 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های چالوس با 40 امتیاز دوم شد و تیم تنکابن با 10 اتیاز در جای سوم ایستاد.

در این مسابقات بانوان اسکیت باز غرب استان در مواد 100، 200، 300 و 500 متر انفرادی سرعت در رده های 7 تا 8 سال، 9 تا 10 سال، 11 تا 12 سال، 13 تا 14 سال و 15 تا 17 سال با هم رقابت کردند.

در نتایج انفرادی این مسابقات در ماده 100 و 200 متر رده 7 تا 8 سال کیمیا عالمی از نوشهر و در رده 200 و 300 متر 9 تا 10 سال هم نیلوفر بالائی لاشکی هم از نوشهر قهرمان شدند.

همچنین در رده سنی 11 تا 12 سال 300 و 500 متر به ترتیب اطهرترخان و ریحانه پالوج هر دو از نور عنوان نخست را به خود اختصاص دادند. در 300 متر رده سنی 13 تا 14 سال عاطفه حسینی از نوشهر و در 500 متر همین رده سنی زهرا مجتهدزاده در رده نخست قرار گرفتند. همچنین در ماده 500 متر رده سنی 15 تا 17 سال کیمیا احمدپور زودتر از دیگر اسکیت بازان از خط پایان گذشت.

70 میلیارد ریال به ساخت فضاها و تیمهای ورزشی شهرستان آمل اختصاص یافت

فرماندار شهرستان آمل از اختصاص 70 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت فضاهای جدید ورزشی و تیمهای ورزشی در مسابقات مختلف در چهار سال گذشته خبر داد.

علی اکبریان جمعه شب در جمع روئسا و نائب رئیسان هیئتهای ورزشی شهرستان آمل گفت: یکی از برنامه های جدی این شهرستان ایجاد فضاهای جدید ورزشی هست که ساخت چند سال جدید و تخصصی ورزشی از محل سفر هیئت دولت به مازندران در این شهرستان در حال اجراست.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل هم در این مراسم با بیان اینکه هم اکنون ساخت سه سالن تخصصی ورزشی در این شهرستان در حال ساخت است، افزود: ساخت 20 طرح ورزشی روباز روستایی هم در این شهرستان در حال اجراست.

هاشم جمشیدپناه با اشاره به اینکه با ساخت وسازهای ورزشی در چندسال گذشته درشهرستان آمل باعث شده تا هم اکنون سرانه ورزشی در آمل به نیم مترمربع برسد افزود: این سرانه باید در پایان برنامه پنجم توسعه به یک متر مربع افزایش یابد.

نخستین دوره مسابقات کبدی روستایی مازندران در آمل برگزارشد

نخستین دوره مسابقات کبدی روستایی مازندران در شهرستان آمل برگزار وروستای معلم کلا از بخش دابودشت آمل قهرمان شد.

در این مسابقات که در سالن تختی شهر آمل برگزارشد پنج تیم از شهرهای مرکزی مازندران باهم رقابت کردند و در دیدار پایانی این مسابقات تیم روستای معلم کلا با نتیجه 74 بر 63 تیم شهر دابودشت را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

هم اکنون 40 کبدی باز مرد و زن در شهرستان آمل در این رشته ورزشی فعالیت می کنند.