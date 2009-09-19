به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلمهای مستقل ممفیس 2009 روز هشتم اکتبر با نمایش مستند "کشتن رابرت کینگ" به کارگردانی ریچارد پری از بریتانیا و فیلم سینمایی "آفتاب آن روز عصر" ساخته اسکات تیمز آغاز میشود و روز 15 اکتبر با تکنواز رابین هیچکاک آهنگساز و نوازنده سرشناس بریتانیایی به پایان میرسد.
در این دوره بیش از 150 فیلم سینمایی، مستند و کوتاه از سراسر جهان در بخشهای مختلف رقابتی و غیر رقابتی به نمایش درمیآید که "آن سه" نعمتی یکی از آنها است و در بخش لنز جهانی در کنار 9 فیلم دیگر از چین، مقدونیه، برزیل، اکوادور، اندونزی، آرژانتین، موزامبیک، قزاقستان و مراکش روی پرده میرود.
دیگر بخشهای دوازدهمین جشنواره فیلمهای مستقل ممفیس عبارتند از مسابقه داستانی با 12 فیلم، مسابقه مستند با 12 فیلم، نمایشهای ویژه با هفت فیلم، نمایشهای نیمهشب با هفت فیلم و فیلمهای داستانی خانگی با پنج فیلم.
نظر شما