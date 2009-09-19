420 هزار سوادآموز در گلستان قبول شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم محمدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از این تعداد 175 هزار و 964 نفر مربوط به دوره مقدماتی است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در 30 سال گذشته 752 هزار و 916 نفر در استان در دوره های مختلف سوادآموزی شرکت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد کم سوادان استان 279 هزار و 987 نفر بوده و در مجموع 87.57 درصد مردان و 76.67 درصد بانوان استان باسواد هستند.

محمدی، تعداد افراد بی سواد گروه سنی 10 تا 49 ساله استان را 118 هزار و 701 نفر اعلام و اضافه کرد: این تعداد 10.35 درصد جمعیت این گروه سنی را تشکیل می دهند.

مدیر نهضت سوادآموزی گلستان بیان داشت: همچنین در گروه سنی 10 تا 29 ساله 25 هزار و 771 بیسواد معادل 4.49 درصد جمعیت این بخش شناسایی شده است.

وی یادآور شد: در گروه سنی شش سال به بالا در مجموع در استان 261 هزار و 24 نفر بی سواد هستند.