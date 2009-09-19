قطع بودجه ویژه بهزیستی و افزایش آسیبهای اجتماعی در بم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباس صادق زاده در جمع مسئولان استان با اشاره به درصد بالای آسیبهای اجتماعی و معلولیتهای مختلف در شهرستان بم اظهار داشت: یکی از مهمترین پیامدهای زمین لرزه به جزء خرابی ساختمانها و لزوم بازسازی شهر بم، بازسازی روحی و روانی مردم است که سالها به طول می انجامد اما متاسفانه در سال جاری بودجه خاصی که برای بم در نظر گرفته شده بود، پس از اعلام اتمام بازسازی قطع شد.

خدمت رسانی به جامعه زلزله زده بم با پایان بازسازی نباید پایان یابد مدیرکل بهزیستی کرمان

وی اضافه کرد: خدمت رسانی به جامعه زلزله زده بم با بازسازی پایان نمی پذیرد و این مسئله باعث تحمیل هزینه های زیادی به سازمان شده و مشکلات فراوانی را در این راستا به وجود آورده است.

صادق زاده نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواست تا هرچه سریعتر درمورد بازگشت این بودجه اقدام نمایند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در جوامعی که به سمت صنعتی شدن پیش می روند آسیبهای اجتماعی سرعت بیشتری به خود می گیرند، اظهارداشت: در استان کرمان نیز مشکلات اجتماعی به صورت تهدیدی جدی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است و برای اینکه این تهدیدها در جامعه جای خود را باز نکند باید با تمام توان نسبت به کنترل و پیشگیری این آسیبها اقدام نماییم.

وی افزود: طلاق، اعتیاد، کودکان خیابانی و کار، اختلال هویت جنسی، همسرآزاری و کودک آزاری از آسیبهای جدی جوامع امروزی محسوب می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی کرمان "اورژانس اجتماعی" در سال 84 به منظور جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی افتتاح شده است، گفت: در سال 87 با اضافه شدن اورژانسهای سیار به این مراکز ساماندهی و کنترل آسیبهای اجتماعی روند تازه ای یافت، وی همچنین با اشاره به راه اندازی مراکز TC در شهرستانهای مختلف استان از ساماندهی زنان و دختران بدسرپرست و بی سرپرست در این مراکز خبرداد.

رئیس شورای رفاه و تامین اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه عملکرد اورژانس اجتماعی در استان کرمان موفق بوده است گفت: با راه اندازی خط 123 و اقداماتی که نسبت به معرفی اورژاس انجام پذیرفت مردم را ترغیب کرد تا با اعتماد به این مراکز نسبت به پیشگیری وبروز آسیبهای اجتماعی اقدام کنند.

وی تعداد تماسهای موفق با اورژانس را در پنج ماه ابتدایی سال جاری برابر با یکسال گذشته عنوان کرد و افزود: با مداخله به موقع کارشناسان اورژانس اجتماعی از بروز بسیاری از آسیبها جلوگیری شده است.

30 هزار معلول جدید در کرمان شناسایی شد

صادق زاده با اشاره به اینکه تنها درصد کمی از معلولان استان شناسایی شده و تحت پوشش قرارگرفته اند گفت: با اجرای طرح " CBR" در استان بیش از 30 هزار معلول جدید شناسایی شده و در نوبت دریافت خدمات قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به تلاشهای سازمان بهزیستی در بحث پیشگیری از وجود 12 مرکز "کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد" در استان خبرداد.

وی دوره سنی طلاق ثبت شده در کرمان را 20 تا 29 سال دانست و افزود: علت اصلی این طلاق‌ها اعتیاد همسر، دخالت اطرافیان، بیکاری، عدم مسئولیت‌ پذیری و عدم آشنایی با نیازهای دیگر بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان از همه مدیران و مسئولان استان خواست تا نسبت به موضوعات اجتماعی حساس بوده و تنها بهزیستی را متولی این موضوع ندانند.

وی با اشاره به کاهش بودجه های سازمان بهزیستی در بخشهای مختلف خواستار پیگیری این موضوع توسط مسئولان شد.