وقتی فقر عاملی برای بها ندادن به شهروندان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حیدرآباد شرقی کرج از آن دسته محلاتی است که بخش قابل توجهی از ساکنان آن از نظر سطح درآمدی پایین هستند که به همین دلیل انتظار می رفت شهرداری مربوطه یعنی شهرداری منطقه هفت در خصوص این محله توجه بیشتری به وظایف خود داشته باشد تا بخشی از مشکلات این مردم حل شود درحالیکه شهرداری یادشده اینگونه عمل نکرده است.

به طور کلی حیدرآباد از مناطق محروم شهرداری منطقه هفت کرج است که ساکنان آن سالهاست با مشکلات فراوانی درگیر بوده و از بسیاری از حقوق مسلم شهروندی محروم هستند.

معابر نامناسب و غیراصولی، جویهای باریک و کم عمق و عدم وجود امکانات رفاهی لازم تنها نمونه ای از مشکلات ساکنان حیدرآباد شرقی است و مشکلات آنها فراتر از اینهاست.

شهرداری منطقه هفت کرج باری از دوش محرومان این منطقه برنداشته است

یکی از ساکنان حیدرآباد در خصوص مشکلات این محله به خبرنگار مهر در کرج گفت: بسیاری از ساکنان حیدرآباد از اقشار محروم و آسیب پذیر هستند و شهرداری منطقه به جای اینکه باری از روی دوش آنها بردارد، با عملکرد نامطلوب خود مشکلات آنها را افزایش داده است.

شهرام ربانی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات حیدرآباد شرقی، عدم ساماندهی زباله های آن به شکل مطلوب است، به گونه ای که در بسیاری از نقاط این محله شاهد تجمع زباله ها و به تبع آن تجمع حشرات هستیم که این امر سلامتی شهروندان ساکن این محله را به خطر می اندازد.

وی عنوان کرد: همچنین به دنبال این امر تجمع حیوانات موذی نیز افزایش می یابد که این امر نیز به نوبه خود آثار نامطلوبی به دنبال دارد.

این شهروند بیان می کند: باقی ماندن زباله در کوچه ها و خیابان حیدرآباد برای چند ساعت از عملکرد نامطلوب شهرداری منطقه حکایت می کند، ضمن اینکه در نازیبا شدن چهره محله نیز تاثیر فراوانی دارد.

مشکل ساکنان حیدرآباد شرقی فراتر از زباله و معابر نامناسب است

یک شهروند دیگر ساکن حیدرآباد شرقی نیز ادامه داد: مشکل حیدرآباد شرقی به تجمع چندساعته زباله ها و معابر نامناسب محدود نمی شود و بسیار فراتر از اینهاست.

کریم اناری اظهار داشت: به عنوان مثال اهالی چندهزار نفری این محله از داشتن امکانات بهداشتی و نیز آموزشی محروم هستند، به این ترتیب که هیچ درمانگاه و مدرسه ای به محله آنها اختصاص نیافته و آنها باید نیازهای خود در این زمینه را با رفتن به مناطق دیگر تامین کنند.

وی گفت: بهره مندی از درمانگاه و مدرسه حق همه شهروندان است و نباید شرایط به گونه ای باشد که شهروندان مجبور شوند برای رفتن به این دو مرکز راه زیادی را طی کنند.

این شهروند عنوان کرد: وجود مرکز درمانی برای جمعیت چند هزار نفری حیدرآباد شرقی یک نیاز غیرقابل انکار است، به ویژه آنکه درمان برخی از بیماریها و ضایعات ناگهانی به سرعت بسیار بالا بستگی دارد و در مورد اینگونه بیماریها لازم است بیمار به سرعت به مرکز درمانی رسانده شود درحالیکه چنین مرکزی در محله ما وجود ندارد و مجبور می شویم بیماران خود را به مرکز درمانی سایر مناطق ببریم.

حیدرآباد شرقی کرج فاقد پاسگاه نیروی انتظامی است

این شهروند ساکن حیدرآباد شرقی افزود: نبودن امکانات امنیتی از قبیل پاسگاه نیروی انتظامی و نیز امکانات فرهنگی - رفاهی مناسب نیز بر مشکلات اهالی حیدرآباد افزوده و اجازه نداده آنها زندگی نسبتاً راحتی داشته باشند.

اناری یادآور شد: عدم وجود پل عابر پیاده به عنوان مشکل مشترک بسیاری از مناطق کرج که حیدرآباد شرقی را به حیدرآباد غربی و سایر محلات آن سوی بلوار وصل می کند، نیز بر مشکلات ساکنان افزوده و شرایط تردد از عرض خیابان را برای ساکنان هر دو سوی بلوار سختتر کرده است.

وی اضافه کرد: مشکل نبودن پل عابر وقتی بیشتر محسوس می شود که به یاد آوریم دانش آموزان ساکنان حیدرآباد شرقی به دلیل نبودن امکانات آموزشی مناسب در محله خود مجبور می شوند برای تحصیل به محله های دیگر از جمله محله های آن سوی بلوار بروند که نبودن پل عابر باعث می شود تردد آنها از عرض خیابان با خطراتی همراه باشد.

این شهروند کرجی خاطرنشان کرد: سرعت ماشینهایی که در بلوار بین حیدرآباد شرقی و غربی تردد می کنند، کم نیست که این امر میزان خطرات احتمالی تصادف با عابران پیاده را افزایش می دهد.

شهرداری منطقه هفت کرج با کم توجهی بر مشکلات حیدرآباد شرقی افزوده است

با وجود این همه مشکل در یک منطقه محروم شاید بتوان نتیجه گرفت شهرداری منطقه هفت نه تنها گره ای از مشکلات درآمدی ساکنان حیدرآباد شرقی بازنکرده، بلکه با کم توجهی های خود مشکلات آنها را به شدت افزایش داده است.

به گفته اهالی حیدرآباد شرقی، مشکلات این محله بارها از سوی ساکنان آن به طرق مختلف به گوش مسئولان رسانده شده اما در مقابل این امر، بیش از هر چیز در این زمینه وعده های عمل نشده شنیده شده، تا جاییکه گوش ساکنان حیدرآباد شرقی از این وعده ها پر است و آنها خواهان توجه جدی مسئولان از جمله مسئولان شهرداری هستند.

فقر و محرومیت اهالی حیدرآباد شرقی باعث شده به آنها کم توجهی شود

بسیاری از اهالی حیدرآباد معتقدند، یکی از دلایل اصلی توجه نکردن به مشکلات آنها فقر و محرومیت آنهاست و شاید اگر در وضعیت مالی بهتری قرار داشتند، کسی پیدا می شد و به حرفها و درد دلهای آنها گوش می کرد.

این شهروندان همچنین معتقدند، شهرداری منطقه هفت با این تصور و توجیه که مردم محروم حیدرآباد شرقی از بسیاری از حقوق شهروندی خود بی اطلاع هستند و به حداقل ها راضی می شوند، در خصوص انجام وظایف خود در قبال آنها کوتاهی کرده و از بسیاری از وظایف ذاتی خود غافل شده است.

البته شهرداری منطقه هفت کلانشهر کرج به این راحتیها نقصها و کوتاهی های خود را نمی پذیرد و مثل شهرداریهای بسیاری از مناطق دیگر دست به دامان توجیه و فرافکنی می شود، اما این توجیه ها دیگر مردم محروم حیدرآباد شرقی را قانع نمی کند و این شهروندان مثل ساکنان مناطق دیگر کرج خواهان تامین نیازهای شهری محله خود خود و نیز تحقق حقوق مسلم شهروندی خود هستند.