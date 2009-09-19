۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

استقرار گروه استهلال ماه شوال در رصدخانه آلاشت مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: عضو ستاد استهلال دفتر نمایندگی ولی فقیه در مازندران از اعزام اکیپ استهلال ماه شوال به ارتفاعات کوهستانی آلاشت در این استان خبر داد.

مهدی مستشرق صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به تشکیل این ستاد در دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: این ستاد به ریاست مسئول دفتر نماینده مقام معظم رهبری دراستان تشکیل شده است.

وی افزود: استاندار، فرمانده سپاه کربلای مازندران، اداره کل تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای مرکز استان و شهرداری آلاشت نیز از اعضای ستاد استهلال استان هستند.

عضو ستاد استهلال دفتر نمایندگی ولی فقیه در مازندران، با بیان اینکه گروه ستاد استهلال ماه شوال از امروز در رصدخانه منطقه کوهستانی آلاشت مستقر می شوند، تصریح کرد: این مرکز تنها رصدخانه مازندران است که دارای مجهزترین امکانات رویت ماه است.

مستشرق یکی از وظایف ستاد استهلال استان را رؤیت هلال ماه شوال دانست و تصریح کرد: در صورت رؤیت هلال ماه به سرعت این خبر به دفتر مقام معظم رهبری اطلاع داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه روحانیان مجرب نیز عضو این گروه هستند، افزود: از سوی دفتر مقام معظم رهبری نیز افرادی که تخصص به علم نجوم دارند به رصدخانه آلاشت مازندران اعزام خواهند شد.

