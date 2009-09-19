به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که جمعه شب به قضاوت هدایت الله ممبینی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، شاگردان صمد مرفاوی موفق شدند با نتیجه 2 بر صفر حریف خود را شکست دهند.

دیدار تیم های استیل آذین و استقلال در شرایطی برگزار شد که حضور علی کریمی در تیم استیل آذین به همره چند بازیکن پیشین پرسپولیس بر جذابیت های این بازی افزوده بود تا بیش از 80 هزار تماشاگر راهی ورزشگاه شوند و رکورد حضور تماشاگر در لیگ نهم را بشکنند.

این دیدار در حالی برگزار شد که شبکه سوم سیما با این بهانه که سیستم ارتباطی دچار نقص فنی شده است، از پخش مستقیم آن خودداری کرد. هر چند که به نظر می رسید نقص فنی تنها یک بهانه بود! این برای نخستین بار در سالهای اخیر بود که چنین مشکلی بوجود می آمد.

با این حال استقلال در این دیدار با دو گل آرش برهانی که در دقایق 26 و 81 وارد دروازه استیل آذین کرد به پیروزی رسید و به صدر جدول رده بندی صعود کرد.

هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر روزهای شنبه و یکشنبه طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 28/6/88

* ذوب آهن اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 21، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: جواد تقی‌پور و محمدرضا منصوری، داورچهارم: جمشید دانشمهر

ناظر: بهرام مهرپیما

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 21، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: بهروز رنجبر

ناظر: غلامرضا بهروان

* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: بهرام کیانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: خداپرست

ناظر: عبود سنگاشکن

* پیکان قزوین - ابومسلم مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: منصور نوری، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: رسول رهبرفام

ناظر: ابراهیم میرزابیگی

یکشنبه - 29/6/88

* فولاد خوزستان - سایپا کرج، ساعت 18:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: حسین سنجری و حسین طالقانی، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: حسین خوشخوان

* مقاومت سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: نوید مظفری، کمک‌ها: حمید غمزه و سعید قاسمی، داورچهارم: پیمان فرخی مهر

ناظر: ایرج نظری

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و آرمان اسعدی، داورچهارم: حسین زرگر

ناظر: حاتم بک‌پور

* راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و صادق نوری، داورچهارم: محمدرضا اکرمی

ناظر: نادر جعفری

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

1- استقلال تهران 15 امتیاز تفاضل 5+

2- پیکان قزوین 13 امتیاز

3- مقاومت سپاسی شیراز 12 امتیاز - تفاضل گل 8+

4- ذوب آهن 11 امتیاز

5- سپاهان اصفهان 10 امتیاز - تفاضل گل 5+

6- مس کرمان 10 امتیاز - تفاضل گل 2+، 12 گل زده

7- پرسپولیس 10 امتیاز - تفاضل گل 2+، 10 گل زده

------------------------------------------------

16- پاس همدان 4 امتیاز - تفاضل گل 5-

17- فولادخوزستان 3 امتیاز- تفاضل گل 3-

18- شاهین بوشهر 3 امتیاز- تفاضل گل 4-