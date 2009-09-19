تقوایی: روز سینما روزی است که در آن برای سینما اتفاق مهمی افتاده باشد

تقوایی به خبرنگار مهر گفت: انتخاب روز بیست و یکم شهریور به عنوان روز ملی سینما کاملا بی‌معنا است. اگر قرار است روزی را به عنوان روز سینما انتخاب کنیم بهتر است آن روز، روز 14 مردادماه 1285 شمسی که ابراهیم خان عکاسباشی از قرائت فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه مستندی با تصویر و صدای قابل قبول ساخت، باشد.

وی افزود: مشروطیت مبدا تاریخ معاصر و دریچه ورود ایران به دنیای جدید محسوب می‌شود و این که ابراهیم خان از این فرمان تاریخی که تحولی بزرگ در جامعه ایرانی به وجود آورد فیلم ناطق گرفته و این واقعه بزرگ را در تاریخ ثبت کرده است، ارزش این کار بزرگ را پررنگ کرده است.

این کارگردان ادامه داد: در کشورهای صاحب سینما روز ملی سینما روزی است که اتفاق مهمی در حوزه سینمای آن کشور افتاده است، در فرانسه روز نمایش فیلم "ورود قطار به ایستگاه" ساخته برادران لومیر روز سینما است. برادران لومیر قبلا هم فیلم‌هایی ساخته بودند که بیشتر تصاویری پراکنده و آزمایشی و تجربه‌هایی خام محسوب می‌شدند و شکل هنری نداشتند.

کارگردان "کاغذ بی‌خط" گفت: در "ورود قطار به ایستگاه" برای اولین بار است که هنر دراماتیک از دل یک اتفاق ساده شکل می‌گیرد. من این فیلم را سال‌ها قبل دیده‌ام اما همچنان اثر قدرتمندی بود و بر مخاطب تاثیر می‌گذاشت.

تقوایی درباره لزوم آشنایی نسل امروز با فیلم‌های تاریخ سینمای ایران گفت: نسل جدید نیازمند این است که فیلم‌های تاریخ سینما و تجربه‌های فیلمسازان نسل قبل را روی پرده ببیند. بهترین تحقیق درباره سینما و بهترین روش برای یادگیری سینما دیدن فیلم روی پرده است.

کارگردان "ناخدا خورشید" ادامه داد: موزه سینما می‌تواند در کنار نگهداری از جوایز و اشیای مربوط به این هنر و سینماگران کانون فیلمی باشد برای مرور تجربه‌های سینمای ایران و فضایی ایجاد کند که نسل جدید این فیلم‌ها را روی پرده ببیند و بیاموزد.

وی گفت: در اواخر دهه 40 فیلم‌های من، داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی با وجود تفاوت‌هایی که با هم داشتند جریان موج نو سینمای ایران را شکل دادند، سازندگان این فیلم‌ها صاحب فردیت و آثارشان امضا داشت و در مسیری قرار داشتند که به فیلمفارسی منتهی نمی‌شد.

این نویسنده و کارگردان ادامه داد: در طول تاریخ سینمای ایران معمولا فیلم‌هایی که زشتی‌های جامعه را نقد کرده‌اند مورد توجه قرار نگرفته و به حاشیه رانده شد‌ه‌اند، اما فیلم‌هایی که رفتارهای ناپسند را تبلیغ و ترویج و نابهنجاری‌ها را تحسین کرده‌اند بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.