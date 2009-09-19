سرانه فضای ورزشی در مرکز گلستان کمتر از استاندارد است

حسن طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: میزان سرانه فضای ورزشی شهرستان قبل از پیروزی انقلاب در شهرستان دو دهم مترمربع بوده که تلاش می شود در سال جاری به هفت دهم مترمربع برسد.

وی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب سه سالن ورزشی در شهرستان وجود داشت که این میزان تا قبل از دولت نهم به 10 سالن ورزشی رسید.

وی خاطرنشان کرد: با روی کارآمدن دولت نهم ساخت 32 سالن ورزشی در شهرستان آغاز شد که برخی از آنها تکمیل و برخی دیگر به زودی تکمیل و بهره برداری می شود.

طهماسبی بیان داشت: این شهرستان اکنون با کمبود فضای ورزشی روبرست ولی با تکمیل طرحهای ورزشی در حال ساخت، بخش زیادی از مشکلات برطرف می شود.

رئیس اداره تربیت بدنی گرگان بیان داشت: تعداد ورزشکاران سازمان یافته این شهرستان در سال 85 حدود 11 هزار ورزشکار بوده که این میزان در سال 86 به 18 هزار و 500 ورزشکار رسیده است.

وی عنوان کرد: این میزان ورزشکاران سازمان یافته در پایان سال گذشته به بیش از 25 هزار رسید که تلاش می شود این تعداد امسال به 30 هزار نفر برسد.

شهرستان گرگان 405 هزار نفر جمعیت دارد.