رحیمی به کردستان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی که صبح امروز برای ابلاغ مراتب همدردی رئیس جمهوری و هیئت دولت به خانواده و مردم استان کردستان در پی به شهادت رساندن ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری به این استان سفر کرده است وارد فرودگاه سنندج شد و از سوی مقامات و مسئولان استان مورد استقبال قرار گرفت.

وی در مجلس ترحیم ماموستا شیخ الاسلام، در مسجد جامع سنندج شرکت می کند.

در این سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون اول رئیس جمهوری را همراهی می کنند.

ماموستا "محمد شیخ الاسلام" نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری پنج شنبه شب پس از نماز مغرب مقابل مسجد سید قطب سنندج توسط افراد ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به شهادت رسید.

پیکر مطهر نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری عصر جمعه در میان حزن و اندوه نمازگزاران روزه دار سنندجی تشییع و در آرامگاه شیخ محمد باقر واقع در انتهای خیابان کشاورز سنندج به خاک سپرده شد.

گفتنی است معاون اول رئیس جمهور در این سفر یک روزه با مسئولان سیاسی و مذهبی استان کردستان نیز دیدار می کند.