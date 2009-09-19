عز‌ت‌الله انتظامی درباره فعالیت‌های انجام شده در حوزه فرهنگ و هنر توسط شهردار تهران گفت: در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مدت‌ها بود که ساخت و ساز‌های فرهنگی بخصوص در بلاتکلیفی بود. سنگ بنای ساخت و ساز‌های فرهنگی و ایجاد امکانات سخت‌افزاری لازم برای این عرصه از زمان آقای کرباسچی شهردار وقت تهران آغاز شد. راه‌اندازی خانه‌های فرهنگ نظیر فرهنگسرای بهمن و خاوران از جمله فعالیت‌های انجام شده در آن زمان بود که زمینه‌ساز فعالیت‌های نوجوانان و جوانان مناطق مختلف در عرصه فرهنگی و هنری بود.

آقای بازیگر سینمای ایران یادآور شد: بعد از پیروری انقلاب اسلامی ایران با کمبود سالن‌های مناسب سینما مواجه بودیم، بیشتر سالن‌ها موجود فرسوده و قدیمی بوده و برخی تعطیل شده بودند. درد آورترین اتفاق آتش سوزی و ویرانی سینما آزادی بود، متآسفانه بعد از این اتفاق هیچ تلاشی برای احیای این سالن سینما انجام نشد و تمام وعده‌ها به فراموشی سپرده شد.

وی ادامه داد: روزی در مراسم بزرگداشت چند تن از چهره‌های سینمایی برای اولین بار از نزدیک با دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران ملاقات کردم. ایشان در سخنرانی خود در آن مراسم اعلام کردند که سینما آزادی را بازسازی می‌کنند ولی من در آن زمان به دلیل اینکه حرف‌های بسیاری بر سر بازسازی این سینما گفته شده بود،‌ این گفته را باور نکردم و به دیده شک به آن نگریستم. اما بعدها وقتی که از مقابل سینما آزادی عبور می‌کردم وقتی عملیات بازسازی سالن و تابلوی روزشمار افتتاح آن را دیدم منتقلب شدم. آن زمان بود که به این یقین رسیدم که هر کار سختی انجام شدنی است به شرط اینکه یک مرد قصد انجام آن را داشته باشد.

انتظامی از افتتاح‌ سالن‌های سینمایی استاندارد و پیشرفته در مناطق مختلف شهر تهران اعم از پارک ملت، یافت‌ آباد،‌ مولوی و آماده سازی سینماتوگراف موزه سینما به عنوان برخی از فعالیت‌های برجسته عمرانی و تأثیرگذار شهردار تهران در عرصه سینما نام برد و گفت: تعداد سالن‌های سینمایی که به وسیله دکتر قالیباف ساخته و راه‌اندازی شده قابل تقدیر است. همکاری و مشارکت در تولید فیلم‌های سینمایی نیز از جمله فعالیت‌های ارزشمند دیگر ایشان است. همچنین شهردار تهران کمک‌هایی نقدی را به برخی هنرمندان از کارافتاده بنا به درخواست ما انجام دادند که جای تقدیر دارد.

رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر فعالیت‌های شهردار تهران در عرصه تئاتر را تأثیرگذار دانست و گفت: دکتر قالیباف در ساختن ساختمان جدید خانه تئاتر کمک کرده‌اند. همچنین ساخت تماشاخانه‌های استاندارد ایرانشهر از حرکات ارزشمند ایشان است. تبدیل انبار نفت به مجموعه‌ای فرهنگی هنری و احداث تئاتر شهر 2 در آن، ساخت بزرگترین سالن نمایش‌های آئینی سنتی از فعالیت‌های دیگری است که ایشان در حوزه تئاتر در دست انجام دارند. شهردار تهران تصمیم دارد 11 سالن تئاتر را بعد از اتمام راه‌اندازی خطوط متروی تهران در ایستگاه‌های مختلف مترو احداث کنند که قابل تقدیراست.

این هنرمند با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون خدمات شهری و زیبا سازی صورت گرفته در شهر تهران را از جمله کارهای ارزشمند و قابل توجه دیگر شهردار تهران دانست و افزود: مهندس احمدی بافنده شهردار منطقه شمیرانات هم مدیری تأثیرگذار است و بازسازی موزه سینما و محدوده و فضای اطراف آن از کارهای ارزشمندی است که وی انجام داده است.

انتظامی درایت شهردار تهران را در عرصه مدیریت شهری، فرهنگی و هنری ستود و اظهار امیدواری کرد که این فعالیت‌ها در عرصه ساخت و ساز فرهنگی و هنری تداوم یافته و مشکلات موجود در این عرصه روز به روز کم رنگ‌تر و در نهایت برطرف شود.