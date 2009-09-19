17 مرکز درمانی و بازتوانی سرپایی معتادان در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی صبح شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: از این تعداد در شهرستان زنجان 12 مرکز درمانی و بازتوانی سرپایی معتادان در شهرستانهای خدابنده و طارم یک مرکز و در شهرستان ابهر 4 مرکز درمانی معتادان با مجوز از سازمان بهزیستی، فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: در 5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 22 میلیون تومان از اعتبارات جاری سازمان بهزیستی برای درمان و ترک اعتیاد 901 نفر هزینه شده است.

بلوچی افزود: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و ارتقای کیفیت اجرای برنامه‌ها، مرکز خود معرف دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

مدیر‌کل بهزیستی استان زنجان گفت: این مرکز خصوصی با رعایت تمام استانداردهای لازم و با ظرفیت 50 نفر از اول شهریور امسال فعالیت خود را آغاز کرده است.

همچنین در ادامه این جلسه، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با اشاره به موضوع بحث جلسه گذشته افزود: رسیدگی و ساماندهی وضعیت کمپهای ترک اعتیاد به لحاظ عدم رعایت استانداردهای بهداشتی لازم و همچنین نبود مجوز رسمی برخی از کمپها از جمله مصوبات جلسه گذشته بود.

سرهنگ محسن حسن‌خانی یادآور شد: طبق دستور استاندار در جلسه گذشته، شناسایی و صدور اخطاریه به کمپهای فعال بدون مجوز توسط اماکن نیروی انتظامی با همکاری بهزیستی انجام شد.