  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

معاون سنجش به مهر خبر داد:

آغاز ثبت نام در دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز

آغاز ثبت نام در دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز

معاون سازمان سنجش گفت: ثبت نام در دوره ‌های کاردانی علمی ـ کاربردی پودمانی از امروز ‌شنبه 28 شهریورماه به صورت اینترنتی آغاز و در روز جمعه 3 مهرماه پایان می ‌پذیرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هر یک از داوطلبان متقاضی ثبت نام در این دوره ها لازم است با مراجعه به باجه‌ های پستی توزیع کننده مدارک پذیرش دوره‌ های مذکور و پس از پرداخت مبلغ چهل و هشت هزار ریال و دریافت کارت اعتباری ثبت نام، یک جلد دفترچه راهنمای مربوط را نیز دریافت کنند.

وی افزود: هر داوطلب باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی   www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برابر مقررات شرکت پست از هر یک از داوطلبان متقاضی پذیرش دوره‌ های مذکور مبلغ 5 ‌هزار ریال به عنوان هزینه توزیع مدارک توسط باجه پستی مربوط دریافت می شود.

وی افزود: اطلاعیه حاوی شرایط و ضوابط و نحوه ثبت‌ نام از داوطلبان در نشریه پیک ‌سنجش روز دوشنبه 30 شهریورماه منتشر می شود.

کد مطلب 949352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها