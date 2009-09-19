آغاز ثبت نام در دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هر یک از داوطلبان متقاضی ثبت نام در این دوره ها لازم است با مراجعه به باجه های پستی توزیع کننده مدارک پذیرش دوره های مذکور و پس از پرداخت مبلغ چهل و هشت هزار ریال و دریافت کارت اعتباری ثبت نام، یک جلد دفترچه راهنمای مربوط را نیز دریافت کنند.
وی افزود: هر داوطلب باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کند.
معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برابر مقررات شرکت پست از هر یک از داوطلبان متقاضی پذیرش دوره های مذکور مبلغ 5 هزار ریال به عنوان هزینه توزیع مدارک توسط باجه پستی مربوط دریافت می شود.
وی افزود: اطلاعیه حاوی شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام از داوطلبان در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه 30 شهریورماه منتشر می شود.
