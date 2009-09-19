۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۲

هفته ششم بوندس لیگا/

ولفسبورگ مقابل شالکه پیروز شد

تیم فوتبال ولفسبورگ جمعه شب در آغاز هفته ششم رقابت های بوندس لیگا مقابل شالکه به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ، مدافع عنوان قهرمانی، با نتیجه 2 بر یک در زمین شالکه به برتری رسید. هر دو گل ولفسبورگ در این دیدار را ژکو (55 و 81) به ثمر رساند و هودس در دقیقه 80 زننده تک گل شالکه بود.

در ادامه این رقابت ها شنبه شب بازی های زیر برگزار می شود:
* بایرن مونیخ - نورنبرگ
* بوخوم - ماینز
* هانوفر - بروسیا دورتموند
* مونشن گلادباخ - هوفنهایم
* اشتوتگارت - کلن

جدول رده بندی:
1- هامبورگ 13 امتیاز
2- بایرلورکوزن 13 امتیاز
3- شالکه 10 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- اینتراخت فرانکفورت 9 امتیاز
-------------------------------
16- فرایبورگ 4 امتیاز
17- هرتابرلین 3 امتیاز
18- کلن یک امتیاز

