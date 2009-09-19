ولفسبورگ مقابل شالکه پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ، مدافع عنوان قهرمانی، با نتیجه 2 بر یک در زمین شالکه به برتری رسید. هر دو گل ولفسبورگ در این دیدار را ژکو (55 و 81) به ثمر رساند و هودس در دقیقه 80 زننده تک گل شالکه بود.

در ادامه این رقابت ها شنبه شب بازی های زیر برگزار می شود:

* بایرن مونیخ - نورنبرگ

* بوخوم - ماینز

* هانوفر - بروسیا دورتموند

* مونشن گلادباخ - هوفنهایم

* اشتوتگارت - کلن

جدول رده بندی:

1- هامبورگ 13 امتیاز

2- بایرلورکوزن 13 امتیاز

3- شالکه 10 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- اینتراخت فرانکفورت 9 امتیاز

-------------------------------

16- فرایبورگ 4 امتیاز

17- هرتابرلین 3 امتیاز

18- کلن یک امتیاز