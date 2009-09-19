فولاد با دو غایب به دیدار سایپا می رود

محمدحسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: بختیار رحمانی و حجت الله زادمحمود دو بازیکنی هستند که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم فولاد خوزستان در هفته هفتم نیستند.

ابن قاسم همچنین گفت: خوشبختانه مصدومیت بازیکنانی نظیر ابوالفضل بهادرانی، نادر احمدی و کریستین کاماخو برطرف شده و این بازیکنان در صورت صلاحدید کادر فنی می توانند در دیدار با سایپای کرج به میدان بروند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تیم فولاد خوزستان برای این دیدار بازیکن سه اخطاره ندارد.

سرپرست تیم فولاد خوزستان در عین حال ابراز امیدواری کرد: این تیم بتواند در برابر تیم سایپا کرج بازی خوبی از خود به نمایش بگذارد و در روز عید فطر، عیدی خوبی به هواداران خود بدهد.

این دیدار عصر روز یکشنبه 29 شهریورماه به قضاوت حسین نیکوزاده در ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان در اهواز برگزار می شود.

تیم فوتبال فولاد خوزستان از 6 بازی خود در لیگ برتر باشگاه های کشور با کسب سه امتیاز در رده هفدهم قرار دارد و از وضعیت نامطلوبی برخودار است.