به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار قرار بود از ساعت 21 جمعه شب به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه پخش برنامه های غیرمرتبط، پخش مکرر پیام های بازرگانی، عذرخواهی مکرر مجری برنامه فوتبال برتر و ... 90 دقیقه روی اعصاب و روان مخاطبان و علاقمندان به فوتبال رژه رفت تا بی سابقه ترین اتفاق فوتبال ایران در سالهای اخیر رقم بخورد.

درحالی که مجری برنامه فوتبال برتر دلیل عدم پخش مستقیم این دیدار را وجود نقص فنی در سیستم ارتباطی با همکارانش در ورزشگاه آزادی عنوان می کرد، اما صحبت هایی که در ورزشگاه آزادی مطرح می شد حکایت دیگری داشت.

در همان دقایق ابتدایی این مسابقات از سوی یکی از حاضران در جایگاه ویژه خبرنگاران اعلام شد به دلیل دیر رسیدن تیم استیل آذین به ورزشگاه آزادی، مسئولان این تیم از عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر خواسته اند در مذاکره با مسئولان باشگاه استقلال آنها را راضی کند بازی را با 20 دقیقه تاخیر شروع کنند.

به دنبال این درخواست عزیز محمدی نیز با مسئولان استقلال گفتگو می کند اما با مخالفت مسئولان باشگاه آبی پوش مواجه می شود و طبق این ادعا او استقلالی ها را تهدید به عدم پخش مسابقه می کند.( که البته این ادعا از همان ابتدا غیرواقعی به نظر می رسید)

اما دقایقی بعد عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی این گمانه زنی را به طور کامل منتفی اعلام کرد و از اتفاق دیگری خبر داد که این بار پای شبکه سوم را هم وسط کشید.

محمدی عنوان کرد که مسئولان شبکه سوم سیما از استقلالی ها خواسته اند به دلیل پوشش تصویری برداری مراسم روز جهانی قدس و خستگی کاری تصویربرداران، اجازه دهند این بازی با دقایقی تاخیر برگزار شود تا آنها بتوانند با استقرار تجهیزات و با وجود خستگی مسابقه را پوشش دهند که این درخواست هم مورد مخالفت استقلالی ها قرار گرفته است. ظاهرا این مخالفت باعث شده است بازی به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش نشود!

به هرحال پخش نکردن مستقیم دیدار تیم های استقلال و استیل آذین شائبه های زیادی را بوجود آورد که باید منتظر توضیح تکمیلی مسئولان شبکه سوم سیما بود و بعد در مورد آنها صحبت کرد.

آنچه مشخص بود حتی اگر نقص فنی را هم بپذیریم باید یک نمره منفی دیگر را در کارنامه تلویزیون ثبت کرد.