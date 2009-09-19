فیلمبرداری "سنگ اول" شروع شد

علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری دیروز با حضور اندیشه فولادوند، محسن تنابنده و بازیگران محلی شروع شد. امروز هم فیلمبرداری با حضور این دو بازیگر ادامه دارد، تنابنده در 90 درصد سکانس‌ها مقابل دوربین است. پس از پایان فیلمبرداری در روستای طائمه به روستای علمدار در همین حوالی می‌رویم.

"سنگ اول" که بر مبنای قصه‌ای از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته می‌شود برای حضور در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: فریدون شیردل، طراح گریم: بیژن محتشم، صدابردار: محمد صالحی، طراح صحنه و لباس" محمدهادی فدوی، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، مدیر تدارکات: علی ندیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مهدی دانش‌رفتار، دستیار دوم و عکاس: رضا عباسی، منشی صحنه: هنگامه فرازمند، تدوین: بهرام دهقانی.