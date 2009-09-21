از سرگیری پذیرش بیماران تحت پوشش تأمین اجتماعی همدان توسط علوم پزشکی

عبدالله فرهادی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: باتوجه به اینکه از سال گذشته تا به حال سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت مطالبات دانشگاه اقدامی نکرده بود، بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه از پذیرش بیماران غیر اورژانسی تحت نظر تأمین اجتماعی امتناع ورزیدند.

وی افزود: اما باتوجه به واریز قسمتی از مطالبات، از روز سه شنبه همه چیز به روال سابق خود بازگشت و در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.

فرهادی نسب تصریح کرد: البته پیگیری وصول باقیمانده مطالبات کماکان در دستور کار دانشگاه قرار دارد و اگر تا آبان‌ماه باقی مانده بدهی‌ها پرداخت نشود بار دیگر به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: بدیهی است هر یک از سازمان‌های بیمه گر نسبت به تعهدات خود اقدامی نکنند با واکنش جدی دانشگاه روبرو خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که ما باید برای بیماران، دارو و امکانات تهیه کنیم و شرکتهای داروسازی بدون دریافت هزینه، داروها را در اختیار بیمارستان‌ها قرار نمی دهند در نتیجه برای خدمات دهی بهتر، سازمانها باید به تعهدات خود عمل کنند.