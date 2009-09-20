به گزارش خبرنگار مهر، واحد انیمیشن حوزه هنری به زودی چهار کتاب تخصصی در زمینه انیمیشن را توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌کند.

"اسرار انیمیشن خمیری" نوشته سلما محسنی اردهالی، "تاریخچه تحلیلی کمیک استریپ" از مهدی ترابی، "تهیه‌کنندگی انیمیشن" نوشته فاطمه نصیری‌فرد و "نقاشی کارتونی" از احمد کعبی فلاحیه چهار کتابی است که به زودی چاپ نخست آنها در 2500 نسخه در قطع رحلی منتشر می‌شود.

مهدی ترابی‌مهربانی مولف کتاب "تاریخچه تحلیل کمیک استریپ" با بیان اینکه بخشی از کتاب جنبه تحلیل و آماری دارد، گفت: در این اثر سیر تحول کارهای دو شرکت مشهور مارول و دی سی هم بررسی شده است.

وی افزود: کمیک استریپ از هنرهای اصیل به شمار می‌رود که خاستگاه آن آمریکا است. این صنعت در این کشور شکل و رونق گرفته است. از این رو بخش مفصلی از کتاب را به روند کمیک استریپ در این کشور اختصاص دادم.

ترابی برای نوشتن این اثر منابع زیادی را مورد مطالعه قرار داده، از این رو لازم دانسته به مطالب برخی کتاب‌های منتشر شده در این کتاب اشاره داشته باشد. در واقع کتاب "تاریخچه کمیک استریپ" ترکیبی از تالیف و ترجمه است.

بررسی نقاط ضعف و قدرت کمیک استریپ، پرداختن به این هنر در کشورهایی چون ژاپن، هند و کشورهای عربی از دیگر بخش‌های این کتاب است. در این بررسی به تاریخچه آغاز انیمیشن، شخصیت‌های محبوب، و تحولات رخ داده این هنر در این کشورها پرداخته شده است.

کتاب "تاریخچه کمیک استریپ" در 176 صفحه و به شکل مصور منتشر خواهد شد.