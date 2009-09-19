به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان هواشناسی هم اکنون در استانهای شمال غرب، غرب و مرکز کشور باران در حال باریدن است و این پدیده به صورت پراکنده تا فردا ادامه دارد.

همچنین نقشه های پیش یابی بیانگر گذر متناوب جریانات مرطوب شمالی از نیمه شمالی کشور در دو روز اخیر است و هم اکنون مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های زاگرس مرکزی، دامنه های البرز و بتدریج شمال شرق کشور تحت تاثیر این جریانات قرار می گیرند. در نتیجه برای این مناطق بارش باران و گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

براساس پیش بینی سازمان هواشناسی از اواخر روز دوشنبه از بارش باران در این نواحی کاسته می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا نیز امروز در استان تهران به ترتیب 28 و 16 درجه سانتیگراد است.