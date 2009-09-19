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۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

بارش بی‌سابقه باران در روزهای پایانی تابستان در تهران

بارش بی‌سابقه باران در روزهای پایانی تابستان در تهران

بارش بی‌سابقه باران در روزهای پایانی تابستان در تهران شهروندان این کلانشهر را غافلگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان هواشناسی هم اکنون در استانهای شمال غرب، غرب و مرکز کشور باران در حال باریدن است و این پدیده به صورت پراکنده تا فردا ادامه دارد.

همچنین نقشه های پیش یابی بیانگر گذر متناوب جریانات مرطوب شمالی از نیمه شمالی کشور در دو روز اخیر است و هم اکنون مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های زاگرس مرکزی، دامنه های البرز و بتدریج شمال شرق کشور تحت تاثیر این جریانات قرار می گیرند. در نتیجه برای این مناطق بارش باران و گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

براساس پیش بینی سازمان هواشناسی از اواخر روز دوشنبه از بارش باران در این نواحی کاسته می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا نیز امروز در استان تهران به ترتیب 28 و 16 درجه سانتیگراد است.

کد مطلب 949369

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