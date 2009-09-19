امیررضا واعظی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اینکه گفته می شود پخش مستقیم نشدن این بازی به "لج بازی" آشتیانی برمی گردد اشتباه است چرا که ما با اعتقاد به نظم در برگزاری مسابقات باید بازی را راس ساعت 21 آغاز می کردیم و هیچ دلیلی نداشت که بخواهیم با تاخیر به میدان برویم.

وی ادامه داد: چطور زمانی که تیم ما با یک دقیقه تاخیر وارد زمین می شود باید جریمه آن را پرداخت کنیم؟ حالا انتظار داشتند که با 15 دقیقه بازی را شروع کنیم. به نظر من همه باید تابع نظم و مقررات باشند.

آشتیانی در ادامه خاطرنشان کرد: از ما خواستند که دیدار با استیل آذین را با 15 دقیقه تاخیر برگزار کنیم که ما صراحتا اعلام کردیم که باید بازی سر ساعت برگزار شود. بحث لج بازی در میان نبود و ما فقط نظم و انضباط را اجرا کردیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد بازی با استیل آذین نیز گفت: دو تیم فوتبال زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشتند. فوتبال همیشه برد و باخت دارد و این قانون در همه ورزشهای وجود ارد.

وی ادامه داد: بازیکنان استقلال در این دیدار نمایش قابل قبولی داشتند و توانستند با شایستگی هر سه امتیاز را به خود اختصاص دهند.

آشتیانی در پاسخ به این پرسش که آیا ترافیک بازیکن در برخی پست ها برای استقلال مشکل ساز نمی شود گفت: چنین ذهنیتی را قبول ندارم. ما باید در سه جام بازی کنیم که با این شرایط به بازیکنان بزرگ و همیشه آماده نیاز داریم و تصور نمی کنم از این حیث مشکلی متوجه استقلال باشد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و استیل آذین در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر جمعه شب با برتری 2 بر صفر آبی پوشان در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.