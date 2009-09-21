ظرفیت تولید نفت در میدان پرنج به هشت هزار بشکه در روز افزایش یافت

رضا اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: میدان پرنج از سال 1386 با یک حلقه چاه وارد مدار تولید شد که با تولیدی شدن دومین چاه حفر شده در این میدان، تولید نفت از این میدان به روزانه هشت هزار بشکه نفت سبک افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه تولید از این میدان در آینده افزایش پیدا می کند، عنوان کرد: پس از تزریق گاز و توسعه و گسترش این میدان به سمت کوهانک شرقی تولید از میدان پرنج تا روزانه 16 هزار بشکه قابل افزایش است.

اصغرزاده تصریح کرد: میدان پرنج از جمله میدان های نفتی واقع در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری است که بیشتر تولید از این میدان از محل کوهانک غربی انجام می شود.

مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اظهار داشت: میدان نفتی پرنج یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه نفت درجا بر اساس مطالعات اکتشاف و تولید و نفتی مرغوب و سبک دارد و دارای بازیافت اولیه 16 درصد و بازیافت ثانویه 14 درصد است.

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى با مرکزیت شهرستان امیدیه با تولید بخش عظیمی از نفت سبک و سنگین کشور از هشت میدان نفتى برای تامین خوراک پالایشگاه هاى داخل کشور و صادرات از جمله شرکتهاى تابع شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب به شمار مى رود.

این شرکت راهبرى عملیات تولید، فرآورش و انتقال نفت و گاز را با فعالیت مستمر 12 واحد بهره بردارى، هشت کارخانه گاز و گاز مایع، 17 ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز و سه واحد نمکزدایى به عهده دارد.

وجود انبارهاى بزرگ کالا و ادوات مورد نیاز صنعت، با ده ها هزار متر مربع انواع انبارهاى مسقف و طبقه بندى شده و انبارهاى روباز، همچنین کارگاه مرکزی آغاجارى، ویژگى خاصی به این شرکت در سطح کشور و منطقه داده است.