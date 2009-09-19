۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

هاشمی رفسنجانی :

حوادث کردستان نشانه دور تازه توطئه دشمنان اسلام و ایران است

رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت نماینده کردستان در این مجلس آن را نشان از دور تازه توطئه دشمنان اسلام و ایران اسلامی برای القای تفرقه مذهبی بین صفوف به هم فشرده مردم خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است : شهادت مظلومانه عالم بزرگوار ماموستا شیخ الاسلام، نماینده مردم شریف کردستان در مجلس خبرگان رهبری باعث تاسف و تالم خاطر گردید.

این حرکت تروریستی در کنار ترورهای دیگری که طی روزهای اخیر در استان کردستان انجام می شود نشان از دور تازه توطئه دشمنان اسلام و ایران اسلامی برای القای تفرقه مذهبی بین صفوف به هم فشرده مردم در پایبندی به وحدت ملی و انسجام اسلامی است تا با کوبیدن بر طبل اختلاف؛ سرمایه ارزشمند امنیت را از استان کردستان، کشور ایران و منطقه راهبردی خاورمیانه بگیرند.

با تسلیت شهادت این روحانی مجاهد به مردم کردستان؛ نمایندگان خبرگان رهبری و به ویژه خانواده داغدار، از مردم فهیم و هوشیار آن استان می خواهم که با درایت، دشمن شناسی و خویشتنداری جلوه های دیگری از وحدت مسلمان را به نمایش بگذارند تا دشمنان طماع بدانند شهادت باعث تقویت روحیه وحدت طلبی در جامعه ایرانی و اسلامی خواهد شد.

