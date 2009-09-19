احمدی نژاد: با منطق صهیونیستها در اروپا باید 72 کشور تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران با بیان این که امروز روز قدس سرآغازی برای نجات فلسطین و نجات بشریت از استیلای ستمگران جهان است اظهار داشت امام 30 سال قبل با الهامات خدای متعال این روز را به عنوان روز قدس قرار داد و راه عزت ، آزادی و سربلندی را در برابر ملت ما و همه ملت ها باز کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه روز قدس روز وحدت ملت ایران و روز وحدت همه مسلمانان و جامعه بشری در برابر قدرت های فاسد و ظالم است تاریخ چگونگی اشغال سرزمین فلسطین را مرور کرد و یادآور شد: اصل طراحی یهودی ستیزی توسط شبکه صهیونیست طراحی شد و جنگ روانی درست کردند و یکباره مدعی شدند در جنگ دوم جهانی ماجرای هولوکاست اتفاق افتاده و چند میلیون یهودی در کور ه های آدم سوزی سوزانده شدند.

احمدی نژاد تاکید کرد: آنها با این اقدام دو شعار مظلومیت قوم یهودی و نیازمندی آنها به سرزمین و دولت مستقل را جا انداخته اند و آنقدر قوی کار کردند که بسیاری از سیاستمداران و متفکران جهان هم فریب خوردند و تحت تاثیر قرار گرفتند.

وی با طرح این سئوال که اگر ماجرای هولوکاست مورد ادعای شما حقیقت دارد چرا اجازه تحقیق درباره آن را نمی دهید گفت: ما می گوییم این ماجرا که این قدر مهم بوده که به بهانه آن یک سرزمینی اشغال شده و صدها هزار نفر کشته و زخمی و خانواده ها آواره شده اند و تمام خاورمیانه در سایه تهدید زندگی کرده ، چرا اجازه نمی دهید بازگشایی شود تا حقیقت آن برای همه ملت ها آشکار شود .

رئیس جمهور با بیان اینکه مهمترین مسئله جهان مسئله فلسطین است همه طراحی های استعمار و استکبار را زیر سایه صهیونیست ها می دانیم.

وی معتقد است: اگر ادعای صهیونیست ها برای اسکان در سرزمین فلسطین را بپذیریم باید پذیرای اسکان سرخ پوست ها در آمریکا و مالکیت آن برای آنان باشیم.

احمدی نژاد ادامه داد: اگر این منطق را بپذیریم در اروپا که دارای قومیت های گوناگون است باید 72 کشور مستقل تاسیس شود و کشورهایی مثل روسیه هم باید قطعه قطعه شود آن وقت چه وضعی در دنیا بوجود می آید آیا یک نقطه امن در دنیا می شود پیدا کرد. این منطق زیربنای ناامنی در جهان و جنگ های گسترده در جهان است. این منطق همه را به برداشتن سلاح و استفاده از سلاح برای حل مسائل تشویق می کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این منطق یک منطق غیرانسانی و باطل است حال فرض کنیم با اغماض این منطق را برای قوم یهود پذیرفتیم حال اینها باید در کجا ساکن شوند؟ چه کسی به آنها ظلم کرده است چرا باید در فلسطین ساکن شوند چرا در اروپا، آمریکا و کانادا مستقر نشوند که شما حمایتشان کنید و امنیت آنها برقرار کنید. البته اینها می خواهند از کیسه دیگران حاتم طایی بشوند.

وی با تاکید بر اینکه ملت های منطقه یک گناه بزرگ مرتکب شده اند خاطرنشان کرد: آن گناه غفلت تاریخی در ابتدای قرن بیستم بود که باعث شد دشمن آمد و یک سرپل مهم در قلب خاورمیانه و دنیای اسلام در اختیار گرفت. اینها در جنایت روی همه جنایتکاران تاریخ را سفید کردند. بهانه تاسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و یک فساد است. اشغال سرزمین فلسطین هیچ ارتباطی به ماجرای هولوکاست ندارد و ادعایی فاسد است. دست اندرکاران و حامیان نیز فاسد هستند همه آنها جنایتکاران تاریخ هستند. اگر ادعاهای آنان را بپذیریم همه آنها را باید به دادگاه بسپاریم.

احمدی نژاد گفت: معلوم است از اجتماع چند فاسد و چند فساد چه چیزی بیرون می آید ، یک رژیم بیرون می آید ، یک جنایتکارانی بیرون می آیند که هر کاری که اراده کنند انجام می دهند این رژیم صهیونیستی به معانی حقیقی کلمه یک شجره خبیثه است. همه ریشه و ساقه و سرتاسرش جنایت، ظلم و فساد علیه بشریت است.

رئیس جمهور اساس تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی را با هدف استعمارگری و چپاولگری دانست وگفت: کوچکترین منطق عقلانی در مقدمات برپایی این رژیم وجود ندارد. وجود این رژیم یعنی تهدید دائمی، یعنی ناامنی دائمی و گسترش شبکه سلطه و استکبار در همه جهان و مقابله با این رژیم و ایستادگی در برابر صهیونیست ها هم امر ملی است ، هم یک امر اعتقادی ، دینی و اسلامی.

وی ادامه داد: این رژیم امنیت ملی و استقلال همه ملت های منطقه را مورد تهدید قرار داده است ، آمده که استقلال ملت ها را بگیرد و امنیت ملی ملت های منطقه را مخدوش کند. بنابراین امنیت ملی و منافع ملی تک تک کشورهای منطقه اقتضا می کند در برابر صهیونیست ها با همه قدرت بایستند.

احمدی نژاد: با تاکید بر اینکه " صهیونیست ها مطلقا دین ندارند" گفت: این یک دروغ بزرگ است که صهیونیست ها را معادل یهود و مسیحیت قرار می دهند. اینها نه مسیحی هستند و نه یهودی و نه دین دارند. اینها ضد ادیان الهی هستند. آمده اند تا همه ارزشهایی را که پیامبران الهی آورده اند منهدم کنند.

وی با بیان اینکه پشت شبکه تخریب فرهنگی ملت ها ، صهیونیست ها هستند اظهار داشت: پایه استیلای صهیونیست ها بر جهان نابود کردن فرهنگ دینی ، انسانی و ارزشی ملت ها است . هرجایی که توانسته اند فرهنگ های متعالی را تحت تاثیر قرار دهند همانجا مسلط شدند. اینها سمبل دروغ، فریب ، کینه ورزی و سنبل ضد مسیحیت، ضد اسلام ، ضد حضرت موسی (ع) و پیامبران الهی هستند. برادران و خواهران مسلمان ما را قطعه قطعه می کنند بخصوص برای ما مسلمانان ایستادگی در برابر آنها یک امر اعتقادی است.

رئیس جمهوری ادامه داد: ایستادگی در برابر ظالم و حمایت از مظلوم یک اصل مسلم اعتقادی ما مسلمانان است. روشن است ملت موحد و اسلامی نمی توانند بی تفاوت باشند.

احمدی نژاد به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی که فرمود در هر جای عالم که ظلم باشد ما هستیم و تا ظلم هست ، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم اشاره کرد و گفت: مقابله با این رژیم یک امر انسانی است اصل موجودیت یک رژیم توهین به کرامت انسانهاست. همین ها وقتی پای یک گربه در کشورهای مثل ما که علیه سیاست های آنها هستند زیر ماشین شهرداری می رود قطعنامه های حقوق بشر صادر می کنند، اینجا یک نفر در خیابان پایش به جدول می گیرد و می خورد زمین و دستش خراشیده می شود دهها قطعنامه حقوق بشر صادر می کنند اما ادعاهای حقوق بشری و حقوق انسانی وقتی به رژیم صهیونیستی می رسد رنگ می بازد آنجا دیگر موضوعیت ندارد.

وی گفت: همه جنایت ها را پوشش می دهند، حمایت می کنند و به قول خودشان ماست مالی می کنند. به طور مطلق از جنایت ها حمایت می کنند وقتی به کشورهایی مثل ما می رسند انتخابات صد در صد آزاد برگزار می شود یک نفر را در گوشه و کنار پیدا می کنند یک حرفی از دهنش می کشند، داد و بی داد که در ایران آزادی مخدوش شد اما وقتی به فلسطین می رسیم می گویند شعار آزادی وجود ندارد دیگر برای مردم فلسطین آزادی و حقوق بشر معنا ندارد. شعار دموکراسی می دهند ، 40 میلیون نفر در آزاد ترین انتخابات تاریخ بشر شرکت می کنند می گویند دموکراسی نیست اما در فلسطین اجازه نمی دهند مردم فلسطین سرنوشت خودشان را انتخاب کنند.

رئیس جمهوری گفت: دموکراسی وقتی به فلسطین می رسد پای حاکمیت جنایت کار صهیونیست ها قربانی می شود این رژیم از ناحیه قدرت های بزرگ مختار مطلق است و هر جنایت و هر فسادی انجام دهد در مصونیت بسر می برد.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز این رژیم در هر جنایتی آزاد است یادآور شد: صهیونیست ها را در دنیا نفوذ می دهند و در زمان عقد قرارداد پیش شرط می گذارند که باید قبل از آن صهیونیست ها را به رسمیت بشناسید.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه خاطرنشان کرد: پس از این جنایات صدای این قدرت ها در نمی آید آنجا دیگر حقوق بشری مطرح نیست آنجا انسانیت مطرح نیست بچه ها در بغل مادر قطعه قطعه می شوند ، با گستاخی می ایستند و دفاع می کنند. امروز مبارزه با این رژیم و با اندیشه صهیونیستی یک مبارزه انسانی است و متعلق به کل جامعه بشری است.

رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه امروز حتی مردم اروپا و آمریکا نیز از صهیونیست ها بیزارند گفت: باور من این است با که شکل گیری کامل شبکه صهیونیسم، صهیونیست ها بر سرنوشت دولت های اروپایی و دولت آمریکا مسلط شده اند.

احمدی نژاد گفت: امروز بسیاری از دولت های غربی متعهد به حمایت از صهیونیست ها هستند و بقای خود را در بقای صهیونیست ها می داند. شرط حضور در مناصب کلیدی در برخی دولت های اروپایی و آمریکا تعهد به حمایت از صهیونیست هاست.

وی تصریح کرد: برخی از آنها به ما گفته اند هرچه علیه ما می خواهید شعار بدهید اشکال ندارد اما علیه این صهیونیست ها شعار ندهید اینها ما را تحت فشار قرار می دهند. برخی از دولت ها هنوز رسما به صیهونیست ها باج می دهند و بسیاری از شرکت های بزرگ در اروپا و آمریکا تا سهامدار صهیونیست نداشته باشند مورد حمایت قرار نمی گیرند و نمی توانند کار اقتصادی بکنند. صهیونیست ها در برخی از کشورهای اروپایی وقتی کار اقتصادی می کنند از مالیات معافند . بسیاری از رسانه ها و شبکه های رسانه ای فردی و مراکز ساخت فیلم و انتشار کتاب در تسلط صهیونیست هاست و صهیونیست ها دنبال شبکه امپراتوری سلطه بر جهان هستند.

رئیس جمهوری ادامه داد: صهیونیست نماد کامل نژاد پرستی عصر ماست . کسانی که جز برای حزب خود برای احدی ارزش قائل نیستند حتی اگر آن فرد رئیس جمهور آمریکا باشد اگر برابر جنایت آنها بایستد او را تحت فشار قرار می دهند و اگر دستشان برسد او را ترور خواهند کرد.

احمدی نژاد خطاب به ملت ایران یادآور شد: با همت و ایستادگی و هوشمندی شما و تبعیت شما از امام و خط نورانی ولایت روز قدس به روز تجدید حیات، روز تجدید عزت و عظمت و تجدید ارزشهای الهی ، انسانی تبدیل شده است و امروز ملت ایران پرچمدار همه خوبی ها در جهان است. بدانید پرچمداری روز قدس پرچمداری همه ارزشهای انسانی و الهی است.

وی ادامه داد: دنیا بداند ملت ایران این پرچم سرافرازی را در سایه ولایت بدست آورده هرگز و هرگز زمین نخواهد گذاشت.

رئیس جمهوری خطاب به ملت های منطقه و آزاده جهان گفت: تنها راه نجات واقعی ایستادگی مقابل صهیونیست ها است این ایستادن کلید چشیدن طعم استقلال و آزادی واقعی است وگرنه آنها اجازه نخواهند داد کسی طعم استقلال و آزادی را بچشد. خودتان را بسیج کنید در هر کجای عالم که رد پای نفوذ صهیونیست ها را دیدید در برابر آن بایستید. بدانید که به فضل الهی پیروزی نهایی از آن ملت های آزاده و ملت های انقلابی و جبهه جهانی ضد صهیونیست است.

احمدی نژاد خطاب به برخی از دولت های منطقه نیز گفت: شماها از خشم ملت های خود به رژیم صهیونیستی اطلاع دارید می دانید این رژیم رو به زوال است خود را به آن پیوند نزنید . بدانید هرچقدر به این جنایتکاران نزدیک شود به همان اندازه از مردم خود دور می شوید و پایه های استقرار خودتان را سست می کنید بیاید با مردم خودتان باشید نام شما در پای فهرست طولانی جنایات صهیونیستی در لبنان، غزه و سرزمین فلسطین ثبت شده است. تلاش کنید ننگ همراهی با کثیف ترین جنایات تاریخ بر پیشانی شما ثبت نشود . ما به شما علاقه مندیم این رژیم رفتنی است و سرنوشت خود را با این رژیم گره نزنید.

وی خطاب به دولت های مستقل جهان نیز یادآور شد: بدانید نفوذ شبکه صهیونیستی در هر بخشی از فرهنگ و سیاست و اقتصاد شما به منزله نقض استقلال شماست. اینها مثل کنه می چسبند وقتی نفوذکنند دست برنمی دارند.

رئیس جمهوری خطاب به دولت های حامی رژیم صهیونیست نیز گفت: آنها باید بدانند به فضل الهی عمر این رژیم به پایان رسیده است دست شما برای ملت ها رو شده است نقشه شما و ملت ها را خوانده اند بدانید اشغالگری و تجاوز به پایان راه خود رسیده است.شما برای تخریب یک ساختمان 5 هزار دلاری در غزه یک موشک یک میلیون دلاری می زنید . این معادله ، معادله شکست است محال است که طرف یک میلیون دلاری به پیروزی برسد.

احمدی نژاد ادامه داد: این رژیم آینده ای ندارد. اعلام می کنم به طور قطع روز به پایان است. اینها یک روز شعار نیل تا فرات می دادند حال برای امنیت خودشان دور خود دیوار می کشند، معلوم است که دارند از بین می روند و هر روز که بگذرد سرعت اضمحلال اینها چند برابر می شود. فلسفه تاسیس این رژیم بر باد رفته است.

وی در توصیه به حامیان رژیم صهیونیستی گفت: از این اقدامات دست بردارید اگر می خواهید فکر مردم خود را بدانید، شما که برای دادن پنیر نوع 1 یا 2 به مردم رفراندوم می گذارید، بیایید زیر نظر نهادهای مستقل بین المللی در کشورتان رفراوندوم بگذارید ببینید مردمتان راضی هستند که شما حمایت کنید و تحت سلطه شما باشند. این به ضرر خود شماست . این رژیم از بین می رود خودتان را به آن گره نزنید.

رئیس جمهوری گفت: بدانید اگر 1000 سال هم بگذرد ملت های منطقه این رژیم را به رسمیت نمی شناسند. ما شنیده ایم می خواهند طرح جدیدی بدهند بدانند اگر این طرح مستلزم استیفای حق کامل ملت فلسطین نباشد مانند طرح های قبلی به زباله دان تاریخ خواهد پیوست.

احمدی نژاد تاکید کرد: ما آماده هستیم کمک کنیم. ما راه حل انسانی داریم آوارگان برگردند و ملت فلسطین برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. ملت فلسطین بداند هر چه دارند از رهرو مقاومت است . دشمن می خواهد تفرقه بیاندازد مقاومت را منزوی کند اندیشه مقاومت را بخشکاند شما باید بدانید که حق پیروزی است و خدا با مجاهدان فی سبیل الله است. بدانید ملت ایران در کنار شماست و تا آخر در کنار شما خواهد بود.

وی ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل باید گزارش جنایات جنگی در غزه را به طور کامل منتشر کند . جنایتکاران باید محاکمه شوند. این خواست همه ملتهاست.

احمدی نژاد گفت: حضور تاریخی شما در انتخابات دشمنان صهیونیست را به خشم آورده است. آنها سعی کرده اند با راه انداختن سر و صدا ، این گوشه و آن گوشه دنیا و جمع کردن عده ای این گوشه و آن گوشه دنیا عظمت کار شما را کم کنند. سناریوهای زیادی ساختند تا قدرت و عظمت ملت ایران را مخدوش کنند. تازگی ها گفتند می خواهند در نیویورک هم عده ای را جمع کنند که ما می رویم آنجا سر و صدا کنند . من می خواهم بگویم دوران این حرکات مذبوحانه به پایان رسیده و فاقد ارزش سیاسی است. ملت ایران برای این تحرکات شما سر سوزنی تره هم خورد نخواهد کرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بدانید ملت ایران امروز یک بار دیگر با این تجمع با شکوه اعلام کرد پای آرمانهای انقلاب ایستاده است . ملت ایران اعلام کرد که زنده و بالنده است و پای آرمانهای امام و رهبری ایستاده است.

وی در پایان تاکید کرد: دنیا بداند ملت ایران به این آرمانها پایبند است و پرچم عزت، شرف و آزادگی را که برافراشته است هرگز و هرگز بر زمین نخواهد گذاشت.