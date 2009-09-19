۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

کلینتون :

ایران باید از مذاکرات خود با 1+5 استفاده کند/ ما در مذاکره جدی هستیم!

وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی اعلام کرد که ایران باید از مذاکرات آتی خود با گروه 1+5 برای کاهش تنشها و به زعم وی جلوگیری از روبرو شدن با انزوای بیشتر استفاده کند.

به گزارش خبرگاری مهر به نقل از رویترز، "هیلاری کلینتون" که روز گذشته در موسسه بروکینز سخن می گفت، مدعی شد : ما در مذاکرات خود با ایران جدی هستیم و به زودی مشاهده خواهیم کرد که آیا تهران نیز در این مذاکرات جدی است یا خیر.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد : ما نقطه نظرات خود را اعلام کرده و این نکته را نیز روشن کرده ایم که خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم و هم اکنون نوبت ایران است که تصمیم بگیرد تا در این روند به ما ملحق شود.

کلینتون مدعی شد اگر ایران در این راه اشتباه کند مطمئنا عواقب سنگینی در انتظار آن خواهد بود.

وی ادعا کرد در صورت امتناع ایران از قبول این پیشنهادها، فشارهای اقتصادی سنگین تر و انزوای بیشتری در انتظارش خواهد بود.

بر اساس این گزارش، قرار است نمایندگان ایران و 1+5 ، اول اکتبر مذاکراتی را انجام دهند و آمریکا نیز از شرکت در این مذاکرات خبر داده است.

