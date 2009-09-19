آئین نامه نحوه ادامه تحصیل اتباع افغانى و عراقى در ایران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به پیشنهاد کارگروه منتخب این شورا، ماده واحده « ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» را تصویب نموده است.

براساس این آیین نامه، به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای بامسئولیت آقای قمی و مرکب از نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، علوم، بهداشت، و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعة‌المصطفی العالمیه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، تحت نظارت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.

همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف شد از طریق هماهنگی با کمیته مذکور صدور مجوز، حمایت و نظارت بر مدارس غیرانتفاعی موضوع این مصوبه، مطابق با نظام آموزشی کشور را انجام دهد.

بر اساس این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های کوتاه‌ مدت آموزشی برای کودکان واجب‌التعلیم افغانی و عراقی که به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند، نیز اقدامات لازم را صورت دهد و در تأسیس مدارس ایرانی ـ افغانی در داخل افغانستان مشارکت کند.

براساس این آئین نامه، به منظورکاهش مهاجرت و تشویق مهاجران به بازگشت به کشورشان، نهادهای ذیربط بایستی با مساعدت طرف مقابل در داخل افغانستان برای راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی، همکاری لازم را انجام دهند.

همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به فراهم ‌سازی زمینه حضور اتباع افغانی و عراقی دارای اقامت مجاز در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور همراه با دقت کامل در گزینش علمی و عمومی ، تعیین سقف و رعایت اولویت‌ها و اعمال مدیریت لازم به خصوص در مسائل فرهنگی در طول تحصیل (با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) اقدام لازم را انجام دهند.