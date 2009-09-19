۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

از سوی رئیس جمهور :

آئین نامه نحوه ادامه تحصیل اتباع افغانى و عراقى در ایران ابلاغ شد

رئیس جمهور، آیین نامه ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران را که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به پیشنهاد کارگروه منتخب این شورا، ماده واحده « ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» را تصویب نموده است.

براساس این آیین نامه، به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای بامسئولیت آقای قمی و مرکب از نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، علوم، بهداشت، و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعة‌المصطفی العالمیه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، تحت نظارت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.

همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف شد از طریق هماهنگی با کمیته مذکور صدور مجوز، حمایت و نظارت بر مدارس غیرانتفاعی موضوع این مصوبه، مطابق با نظام آموزشی کشور را انجام دهد.

بر اساس این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های کوتاه‌ مدت آموزشی برای کودکان واجب‌التعلیم افغانی و عراقی که به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند، نیز اقدامات لازم را صورت دهد و در تأسیس مدارس ایرانی ـ افغانی در داخل افغانستان مشارکت کند.

براساس این آئین نامه، به منظورکاهش مهاجرت و تشویق مهاجران به بازگشت به کشورشان، نهادهای ذیربط بایستی با مساعدت طرف مقابل در داخل افغانستان برای راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی، همکاری لازم را انجام دهند.

همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به فراهم ‌سازی زمینه حضور اتباع افغانی و عراقی دارای اقامت مجاز در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور همراه با دقت کامل در گزینش علمی و عمومی ، تعیین سقف و رعایت اولویت‌ها و اعمال مدیریت لازم به خصوص در مسائل فرهنگی در طول تحصیل (با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) اقدام لازم را انجام دهند.

