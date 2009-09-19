  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

راهیابی 988 نفر از دانشگاه چمران اهواز به مقطع کارشناسی ارشد

راهیابی 988 نفر از دانشگاه چمران اهواز به مقطع کارشناسی ارشد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: 988 نفر از فارغ التحصیلان این دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسر کشور پذیرفته شدند.

محمدعلی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: از کل تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی این دانشگاه در رشته ها و گروه های مختلف تحصیلی، 988 نفر برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسر کشور راه یافتند.

فیروزی افزود: کار طبقه بندی قبول شدگان بر اساس رشته های تحصیلی و دانشگاه پذیرفته شده توسط واحد برنامه ریزی دانشگاه شهید چمران در حال انجام است.

وی همچنین در مورد پذیرفته شدگان در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران در سال تحصیلی 89-88 اظهار داشت: کل آمار اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه 784 نفر است که از این تعداد، 416 نفر مرد و 368 نفر زن هستند.

فیروزی با بیان اینکه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 14 تا 16 شهریور انجام شده است، تصریح کرد: در این مدت از کل پذیرفته شدگان 670 نفر اقدام به ثبت نام کردند.

وی یادآور شد: پذیرفته شدگانی که پرونده تحصیلات آنها ناقص است تا هشتم مهرماه فرصت دارند نسبت به رفع نواقص و تکمیل پرونده اقدام و برای ثبت نام به واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهیدچمران مراجعه کنند.

کد مطلب 949388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها