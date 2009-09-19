راهیابی 988 نفر از دانشگاه چمران اهواز به مقطع کارشناسی ارشد

محمدعلی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: از کل تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی این دانشگاه در رشته ها و گروه های مختلف تحصیلی، 988 نفر برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسر کشور راه یافتند.

فیروزی افزود: کار طبقه بندی قبول شدگان بر اساس رشته های تحصیلی و دانشگاه پذیرفته شده توسط واحد برنامه ریزی دانشگاه شهید چمران در حال انجام است.

وی همچنین در مورد پذیرفته شدگان در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران در سال تحصیلی 89-88 اظهار داشت: کل آمار اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه 784 نفر است که از این تعداد، 416 نفر مرد و 368 نفر زن هستند.

فیروزی با بیان اینکه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 14 تا 16 شهریور انجام شده است، تصریح کرد: در این مدت از کل پذیرفته شدگان 670 نفر اقدام به ثبت نام کردند.

وی یادآور شد: پذیرفته شدگانی که پرونده تحصیلات آنها ناقص است تا هشتم مهرماه فرصت دارند نسبت به رفع نواقص و تکمیل پرونده اقدام و برای ثبت نام به واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهیدچمران مراجعه کنند.