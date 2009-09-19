۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

در دانشگاه تهران ؛

نماز عید سعید فطر به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقامه خواهد شد

ستاد نماز جمعه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نماز پرفیض عید سعید فطر به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع هم میهنان گرامی و امت مسلمان و روزه ‌دار می‌رساند: در صورت رویت هلال ماه شوال و اثبات روز عید سعید فطر و تایید دفتر مقام معظم رهبری ، روز یکشنبه اول شوال المکرم 1430 ه ق؛ نماز پرفیض و شکوهمند عید سعید فطر، به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) اقامه خواهد شد.

این مراسم از ساعت 7:30 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود.

در اطلاعیه قبلی اعلام شده بود: با توجه به اینکه مصلی بزرگ حضرت امام(ره) به دلیل ساخت و ساز صحن اصلی جهت برپایی نماز عید سعید فطر مناسب و آماده نیست لذا این مراسم در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

همچنین درهای دانشگاه تهران از ساعت شش صبح عید فطر به روی نمازگزاران عزیز باز خواهد بود.

