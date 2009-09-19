328 پایگاه فطریه مردم استان مرکزی را جمع آوری می کند

علی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه از این تعداد 294 واحد ثابت و 34 واحد سیار است افزود: همشهریان می توانند زکات اموال و زکات فطره خود را از طریق20 هزار پاکت جلب مشارکت‌های مردمی به سازمان بهزیستی که متولی نگهداری و ارائه خدمات به معلولان، سالمندان، ایتام، آسیب‌دیدگان اجتماعی و خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند است پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: کمک‌های عمومی مردم به بهزیستی از روز عید فطر به مدت یک هفته فطریه تلقی می‌شود و فطریه‌های جمع‌آوری شده برای نیازمندان در امور مسکن، اشتغال، ازدواج و جهیزیه مددجویان، آتیه فرزندان بهزیستی و گروه جامعه هدف بهزیستی هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه موسسات خیریه تنها در صورت دریافت کارت معتبر ویژه روز عید فطر از بهزیستی اجازه دریافت فطریه را دارند اظهار داشت: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در جمع‌آوری فطریه در روز عید و ساماندهی صندوق‌های فطریه، کارت‌های ویژه‌ای برای صندوق‌های مجاز زیرنظر سازمان بهزیستی استان مرکزی صادر شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در ادامه گفت: 21 هزار و 164 نفر معلول از حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی استفاده می کنند که از این تعداد 9 هزار و 473 نفر در شهرستان اراک هستند.

وی تصریح کرد: همچنین پنج هزار و 886 نفر به صورت مستمر و 15 هزار و 278 نفر به صورت غیرمستمر توسط سازمان بهزیستی استان مرکزی حمایت می‌شوند.