  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

328 پایگاه فطریه مردم استان مرکزی را جمع آوری می کند

328 پایگاه فطریه مردم استان مرکزی را جمع آوری می کند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: 328 پایگاه زکات فطریه مردم استان مرکزی را در روز عید فطر در مصلا‌ها و مساجد جمع آوری می کنند.

علی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه از این تعداد 294 واحد ثابت و 34 واحد سیار است افزود: همشهریان می توانند زکات اموال و زکات فطره خود را از طریق20 هزار پاکت جلب مشارکت‌های مردمی به سازمان بهزیستی که متولی نگهداری و ارائه خدمات به معلولان، سالمندان، ایتام، آسیب‌دیدگان اجتماعی و خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند است پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: کمک‌های عمومی مردم به بهزیستی از روز عید فطر به مدت یک هفته فطریه تلقی می‌شود و فطریه‌های جمع‌آوری شده برای نیازمندان در امور مسکن، اشتغال، ازدواج و جهیزیه مددجویان، آتیه فرزندان بهزیستی و گروه جامعه هدف بهزیستی هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه موسسات خیریه تنها در صورت دریافت کارت معتبر ویژه روز عید فطر از بهزیستی اجازه دریافت فطریه را دارند اظهار داشت: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در جمع‌آوری فطریه در روز عید و ساماندهی صندوق‌های فطریه، کارت‌های ویژه‌ای برای صندوق‌های مجاز زیرنظر سازمان بهزیستی استان مرکزی صادر شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در ادامه گفت: 21 هزار و 164 نفر معلول از حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی استفاده می کنند که از این تعداد 9 هزار و 473 نفر در شهرستان اراک هستند.

وی تصریح کرد: همچنین پنج هزار و 886 نفر به صورت مستمر و 15 هزار و 278 نفر به صورت غیرمستمر توسط سازمان بهزیستی استان مرکزی حمایت می‌شوند.

کد مطلب 949396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها