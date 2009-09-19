14 هزار سند در بانک اطلاعات دفاع مقدس جمع‌ آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سرهنگ علی هژبری شب گذشته در نشست خبری برنامه‌های هفته دفاع مقدس استان یزد اظهار داشت: این اسناد شامل وصایا، عکس‌ها، اسناد، سخنرانی‌ ها، حکم‌ ها و .... مربوط به شهدا، ایثارگران و خانواده‌ های آنها در دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: این اطلاعات در نرم افزار ماوا در حال جمع آوری و ساماندهی است و به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

سایت ساجد یزد راه اندازی می شود

هژبری همچنین از آغاز به کار سایت ساجد یزد در هفته دفاع مقدس خبر داد و خاطرنشان کرد: این سایت کامل ‌ترین سایتهای دفاع مقدس در استان یزد است که به طور رسمی از روز دوم مهرماه فعالیت خود را آغاز می‌ کند.

وی افزود: این سایت از سایت ‌های بومی استان یزد است که به موضوعات مرتبط با دفاع مقدس پرداخته و به نشانی www.yazd.sajed.ir برای کاربران قابل دسترسی است.

هژبری همچنین با بیان اینکه از چندی پیش ستاد گرامیداشت مناسبتهای دفاع مقدس به ریاست استاندار یزد در این استان تشکیل شده است، عنوان کرد: رویکرد برنامه‌های امسال برگزاری مناسبتها به شکل مردمی است تا از این طریق فرهنگ دفاع مقدس به عنوان یک فرهنگ در میان نسلها و عصرها نهادینه شود.

91 برنامه در هفته دفاع مقدس در استان یزد اجرا می شود /برگزاری نمایش خیابانی در تمام شهرهای استان

وی افزود: امسال 91 عنوان برنامه با همکاری 30 دستگاه دولتی و نهاد مردمی در مرکز استان و به تبع آن در شهرستان‌های استان یزد در رده‌های مقاومت بسیج، پایگاه‌ها و...برگزار می ‌شود.

هژبری ادامه داد: برنامه‌ های امسال در قالب برنامه‌ های فرهنگی و تبلیغی، هنری، ادبیات پایداری و علمی پژوهشی برگزار می ‌شود.

دبیر ستاد برگزاری مناسبتهای دفاع مقدس با اشاره به برنامه‌ های فرهنگی و تبلیغی عنوان کرد: برگزاری مسابقات ویژه قرآنی، برپایی جشنهای پیروزی در پارک کوهستان و پارک بزرگ شهر، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی در رده ‌های مختلف نظامی و انتظامی، برپایی جلسات خاطره ‌گویی و شبهای شعر از جمله این برنامه هاست.

وی همچنین برگزاری همایش ویژه فرماندهان دفاع مقدس، برگزاری همایش دو روزه حماسه ماندگار، دیدار مسئولان استان یزد با خانواده ‌های شاهد و ایثارگر، برگزاری یادواره ‌های شهدا و برپایی کارگاه ‌های نقاشی در پارکهای شهر را نیز از دیگر برنامه‌ های فرهنگی و تبلیغی هفته دفاع مقدس در استان یزد اعلام کرد.

وی طراحی و چاپ پوستر ویژه هفته دفاع مقدس و تمثال شش سردار شهید استان یزد، اجرای نمایشهای صحنه‌ ای به مدت 10 روز، اجرای نمایش خیابانی در تمام شهرها و برگزاری جلسات نقد آثار تجسمی، کتب و فیلمهای دفاع مقدس را نیز از مهمترین برنامه‌ های هنری ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس اعلام کرد.

هشت عنوان کتاب در هفته دفاع مقدس منتشر می شود

هژبری یادآور شد: در بخش ادبیات پایداری نیز نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و برگزاری مسابقه کتابخوانی در 40 دبیرستان دخترانه و پسرانه، آماده‌ سازی و انتشار حداقل هشت عنوان کتاب دفاع مقدس و... نیز اجرا می‌ شود.

واحد درسی شناخت مبانی دفاع مقدس در دانشگاه‌ های یزد تدریس می شود

وی ادامه داد: امسال دو واحد درسی با عنوان و محتوای "شناخت مبانی دفاع مقدس" در دانشگاه ‌های استان یزد نیز تدریس می ‌شود که برنامه ‌ریزی و تدوین این اقدام از برنامه ‌های علمی پژوهشی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.

هژبری یادآور شد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس ز طریق رادیو یزد، برنامه‌های شبانه شبکه تابان و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های محلی و سراسری اطلاع رسانی خواهد شد.