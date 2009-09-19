تیم ما هر روز بهتر از قبل می شود/ کسی را مامور مهار کریمی نکرده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال جمعه شب در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر صفر مقابل استیل آذین به برتری رسید.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در نشست خبری پس از پایان دیدار گفت: بازی بسیار جذاب و زیبا بود. بازیکنان من آنچه را که در توان داشتند در این بازی ارائه کردند و توانستند یک دیدار بسیار خوب و تماشاگرپسند را به نمایش بگذارند. من از تک تک آنها تشکر می کنم. آنان هر چه را که ما قبلا به آنها گفته بودیم دقیقا انجام دادند و توانستند با دو گل به پیروزی رسیده و به صدر جدول نقل مکان کنند.

مرفاوی در مورد تیم استیل آذین نیز گفت: این تیم در دیدار با ما یک تیم بسیار خوب و با انگیزه بود. آنها از کادر فنی بسیار خوب و جوان بهره می برند. من معتقدم با گذشت زمان، حمید استیلی می تواند تیمش را بهتر از گذشته روانه میدان کند.

وی افزود: تیم استیل آذین اصلا ضد فوتبال بازی نکرده و با ارائه یک بازی هجومی کار را برای ما آسان کرد و تماشاگران را در دیدن یک بازی جذاب سیراب کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: بازیکنانی که نیمکت نشین هستند بعضا مصاحبه می کنند. ما به نظرات تمامی بازیکنان احترام گذاشته و این را حق بازیکن می دانیم. هر بازیکنی از نیمکت نشینی بیزار است و هر کسی که در تیم ما در طول هفته آماده تر باشد روانه میدان خواهد شد.

وی در خصوص سئوالی مبنی بر اینکه آیا خط حمله شما سیستم چرخشی دارد و هر هفته فورواردها جا به جا خواهند شد گفت: اصلا این موضوع صحت ندارد . من باز هم می گویم که ما نفرات خود را با توجه به تمریناتی که در طول هفته انجام می دهند انتخاب می کنیم و من خودم اصلا به سیستم چرخشی اعتقادی ندارم.

مرفاوی تصریح کرد: بازی ما نشان داد که اصلا به ضد حمله چشم نداشته ایم و بازیکنان ما یک دیدارپایاپای را مقابل استیل آذین انجام دادند. خوشبختانه خط هافبک ما بسیار خوب عمل کرد و توانست مهاجمان ما را خوب تغذیه کرده تا به دو گل برسیم.

وی گفت: ما هیچ یار مستقیمی برای علی کریمی نگذاشته بودیم و از بازیکنان خواسته بودیم با توجه به قابلیت های بالای کریمی و تکنیک بسیار بالای او به هر منطقه ای که رفت بازیکنی که در آن منطقه وجود دارد کریمی را مهار کند.

مرفاوی در خصوص داوری این دیدار نیز گفت: من همیشه از داوری به نیکی یاد کرده ام و معتقد هستم که هیچ داوری نمی آید که با یک سوت اشتباه، خود را زیر سئوال ببرد اما انسان ها جایز الخطا هستند و هرکسی می تواند اشتباه کند اما اعتقاد دارم که داور این دیدار بسیار خوب قضاوت کرد و اشتباه فاحشی که داوری او را زیر سئوال ببرد، نداشت.

وی با توجه به نزدیکی دیدار مقابل پرسپولیس تهران و اینکه آیا او اعتقاد دارد داور باید ایرانی باشد یا خیر، گفت: در بازی گذشته داور ایرانی بسیار خوب عمل کرد. من مخالف داور ایرانی نیستم اما اعتقاد دارم که باید برای این دیدار منطقی عمل کرد و داوری بسیار خوب را برای قضاوت این بازی در نظر گرفت.

مرفاوی در پایان ضمن تشکر از هواداران استقلال از اینکه این موقع شب به ورزشگاه آمده بودند، گفت: من با بازی در این ساعت مخالف نیستم و اعتقاد دارم که با توجه به مطلوب بودن هوا، تماشاگران بیشتری هم به ورزشگاه خواهند آمد. به نظر من سازمان لیگ زحمت زیادی می کشد و باید از آنها قدردانی کرد. تنها مشکل ما دیدار قبلی در تهران بود که بسیار دیگر برگزار شد ولی فکر می کنم ساعت 9 زمان بسیار مناسبی برای فوتبال باشد.