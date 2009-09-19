3800 دانشجوی جدید در دانشگاه ارومیه ثبت نام شدند

رسول پیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: ثبت نام از دانشجویان پذیرش شده در کنکو سراسری سال 88 به اتمام رسیده است که از تعداد سه هزار و 807 دانشجوی ثبت نام شده، دو هزار و 357 نفر در دوره های روزانه و شبانه رشته های کارشناسی، 700 نفر در رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمه حضوری و 750 نفر در رشته های کارشناسی ارشد روزانه و شبانه دانشگاه ارومیه ثبت نام و پذیرش شده اند.

وی تعداد کل دانشجویان دانشگاه ارومیه را با احتساب ثبت نامی های جدید 20 هزار نفر عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این دانشجویان در 59 رشته کارشناسی روزانه و شبانه، 10 رشته نیمه حضوری و 58 رشته کارشناسی ارشد ثبت نام شده اند، بیان داشت: در سال جاری سه رشته جدید مهندسی معدن در میاندواب و دو گرایش جدید در رشته های علوم دامی و زراعت در مقطع کارشناسی ایجاد شده است.

مدیر کل آموزش دانشگاه ارومیه اظهار داشت: بیش از 80 درصد دانشجویان در دوره های روزانه پذیرش شده اند.

به گفته پیرمحمدی یکی از اهداف دانشگاههای دولتی گسترش و توسعه تحصیلات تکمیلی است که در این راستا در صدد افزایش تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند.

وی در ادامه تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه را 450 نفر برشمرد و خاطرنشان کرد: از این تعداد 15 نفر دارای درجه استادی، 42 نفر دارای درجه دانشیاری و مابقی دانشیار هستند که هم اکنون 150 نفر نیز بورسیه دکترا اخذ و در حال تحصیل هستند.