۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

از سوی دستجردی صورت گرفت:

انتصاب هفت معاون و مدیر جدید در وزارت بهداشت

هفت معاون و مدیر ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی وزیر بهداشت منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد دکتر مرضیه وحید دستجردی با صدور احکام جداگانه دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی، دکتر احمد شیبانی معاون غذا و دارو، دکتر فرحناز ترکستانی معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را منصوب کرد.

همچنین دکتر رحمت‌الله حافظی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر سید حسن امامی رضوی معاون سلامت و دکتر عباس زارع‌نژاد مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی طی احکامی از سوی وزیر بهداشت در سمت خود ابقا شدند.

پیش از این نیز دکتر محمدامیر امیرخانی به سمت مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی و علیزاده به عنوان مدیر کل دفتر مرکزی حراست منصوب شده بودند.

