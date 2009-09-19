برای چند خانواده نیازمند در حاشیه شهر بجنورد مسکن ساخته می شود

به گزارش خبرنگارمهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش صبح شنبه در سرکشی سرزده از خانواده های زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، به دعوت کمیته امداد خراسان شمالی، مشکلات این نیازمندان را از نزدیک بررسی کرد.

وی دراین دیدار، کمیته امداد و مسئولان این نهاد را پدر ایتام خواند و ارائه خدمات به آنها را وظیفه خود و دیگرمسئولان دانست و گفت: با عنایت خداوند و تلاش مسئولان، برخی از ایتام تحت حمایت کمیته امداد امروز در عرصه های علم و فرهنگ گوی سبقت را از دیگر اقشار جامعه ربوده اند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی حمایت از محرومان و نیازمندان است، اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) پابه پای مسئولان دولت به خدمت رسانی به این قشرنیازمند پرداخته است.

جهانبخش در این بازدید علاوه بر ساخت مسکن برای دو خانواده حاشیه شهر بجنورد، با پرداخت شهریه معوقه سه دانشجوی نیازمند، قول مساعد برای ایجاد اشتغال برای تعدای از ایتام، اهدای یک دستگاه رایانه به دانشجوی نیازمند کمیته امداد، اهدای دو تخته فرش، اهدای هزینه یک سفر عتبات عالیات به زن نمونه سرپرست خانوار و پرداخت هدایای نقدی به ایتام از آنها دلجویی کرد.

در خراسان شمالی بیش از 75 هزار نفر از جمعیت 811 هزار نفری زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.