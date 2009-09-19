درخواست روسای سابق "سیا" برای توقف تحقیقات درباره شکنجه زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسای سابق سیا در این درخواست خود اعلام کرده اند تحقیقات درباره شکنجه زندانیان توسط ماموران سیا و اف.بی.آی در دوران ریاست جمهوری بوش به گونه ای همه مقامات را تحت تعقیب قرار می دهد.

این افراد در نامه ای که دیروز (جمعه) برای "باراک اوباما" ارسال کرده اند نوشته اند : تحقیقات در این باره انگیزه ماموران برای دفاع از کشور در برابر تهدیدها را از بین برده و قدرت ریسک کردن را در آنها از بین می برد. به نظر ما در نبرد طولانی مدت و سخت با تروریسم، دست زدن به چنین ریسکهایی ضروری است.

این نامه به امضای "مایک هایدن"، "پورتر گاس"، "جرج تنت"، "جان دوچ"، "جیمز وولسی"، "ویلیام وبستر" و "جیمز شلزینگر" که در دوران ریاست جمهوری نیکسون عهده دار ریاست سیا بود، رسیده است.

در ماه گذشته میلادی "اریک هولدر" دادستان کل آمریکا یک قاضی را مسئول رسیدگی به شکایتهای موجود علیه سیا مبنی بر شکنجه افراد کرد.

این در حالی است که اخیرا انتشار گزارشهایی از اقدامات بازجویان سیا موجی از خشم مردم جهان را متوجه دولت آمریکا کرده است. بر این اساس مظنونین بازداشت شده در زندانهای سیا از سوی بازجویان به مرگ و تجاوز به نزدیکانشان تهدید می شدند.

در همین رابطه چندی پیش "پیتر بروکس" مامور سابق سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا در گفتگو با تلویزیون سی ان ان خاطرنشان کرد ادامه تحقیقات درباره شکنجه گری این سازمان، پای بوش را نیز به دادگاه باز می کند.

بروکس در ادامه سخنان خود یادآور شد ادامه تحقیقات درباره پرونده شکنجه گری سیا به مقامهای بلند پایه این سازمان نیز کشیده شده و حتی خود "جرج بوش" را به علت صدور فرمان اجرای روشهای شکنجه آمیز برای گرفتن اعتراف از مظنونین، درگیر خواهد کرد.

گفتنی است "جک گلداسمیت" مشاور حقوقی بوش در این باره به سی ان ان گفته است در حال پیگیری مسائل مربوط به پرونده زندانهای سیا و گزارشهای ارائه شده از سوی دستگاه قضایی در این مورد است.