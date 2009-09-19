مسجد برونکس نیویورک در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، درست پیش از ساعت 23:30 روز پنجشنبه آتشی در فروشگاه خواروبار و رستوران مجاور این مرکز اسلامی آغاز شد و پس از آن به ساختمان این مرکز فرهنگی نیز سرایت کرد.

نمازگزارانی که در ماه مبارک رمضان بیش از سایر روزها در مسجد مانده بودند متوجه شعله های آتش شدند.

هماهنگ کننده امور این مرکز اسلامی که عمدتا جامعه مسلمانان آفریقایی را دربرمی گیرد اظهار داشت کسی در این حادثه آسیب ندیده و همه سلامت از ساختمان خارج شدند.

وی گفت: هشت مسجد دیگر نیز با این مرکز اسلامی مرتبط هستند اما ساختمان این مسجد محلی برای دیدار تمام اعضای مسجد بود و از دست دادن آن فقدان بزرگی برای جامعه مسلمان است.

کارشناسان در تلاش هستند علت اصلی این آتش سوزی را مشخص کنند اما براساس اظهارات جو شیاون سخنگوی اداره آتش نشانی علت آتش سوزی به نظر مشکوک نمی آید و مأموران تحقیق به سیم کشی برق مظنون شده اند که شاید علت آتش سوزی باشد.

عصر روز جمعه نیز مسلمانان در مقابل سازمان این مسجد نماز جماعت را اقامه کردند.

براساس تخمین متولیان این مسجد حدود 80 از فضای داخلی این مسجد تخریب شده است، پیش از وقوع آتش سوزی قرار بود طبقه دوم این مسجد به همراه یک مهدکودک ساخته شود.

دو سال پیش این مسجد مراسم ختم و سوگواری 9 کودک و یک زن را که در بدترین آتش سوزی خانگی جان خود را از دست داده بودند برگزار کرده بود و اینک خود دچار حادثه آتش سوزی شده است .