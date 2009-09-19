ترور ماموستا شیخ الاسلام نشان داد دشمنان وحدت از هیچ جنایتی فروگزار نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام رضایی آمده است: ترور ناجوانمردانه عالم وارسته و والامقام ماموستا شیخ الاسلام نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری، دیگر بار نقاب از چهره دیو سیرتانی کنار زد که خشمگینانه، وحدت مسلمین را هدف گرفته اند و نشان داد که دشمنان انقلاب اسلامی برای تحت الشعاع قرار دادن روز قدس و وحدت مسلمین از هیچ جنایتی فروگزار نمی کنند.

این روحانی پرهیزگار، از علاقه مندان و دلبستگان و حامیان نظام اسلامی بود که در عرصه های گوناگون، وفاداری خود را به جمهوری اسلامی نشان داد.

اینجانب از نزدیک و در سفر به عتبات عالیات مراتب ارادت این شهید گرانقدر به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را شاهد بودم. شهادت مظلومانه این عالم گرانمایه را به محضر مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان رهبری، روحانیت کردستان و مردم وفادار آن خطه بویژه به بازماندگان و بیت شریف ایشان تسلیت و تبریک عرض نموده و مطمئنم که خون این شهید، مردم نجیب آن دیار را در پیمودن راه او مصمم تر خواهد کرد.

