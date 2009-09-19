۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

ترور ماموستا شیخ الاسلام نشان داد دشمنان وحدت از هیچ جنایتی فروگزار نمی کنند

دکتر محسن رضایی با صدور پیامی شهادت ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام رضایی آمده است: ترور ناجوانمردانه عالم وارسته و والامقام ماموستا شیخ الاسلام نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری، دیگر بار نقاب از چهره دیو سیرتانی کنار زد که خشمگینانه، وحدت مسلمین را هدف گرفته اند و نشان داد که دشمنان انقلاب اسلامی برای تحت الشعاع قرار دادن روز قدس و وحدت مسلمین از هیچ جنایتی فروگزار نمی کنند.

 این روحانی پرهیزگار، از علاقه مندان و دلبستگان و حامیان نظام اسلامی بود که در عرصه های گوناگون، وفاداری خود را به جمهوری اسلامی نشان داد.

اینجانب از نزدیک و در سفر به عتبات عالیات مراتب ارادت این شهید گرانقدر به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را شاهد بودم. شهادت مظلومانه این عالم گرانمایه را به محضر مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان رهبری، روحانیت کردستان و مردم وفادار آن خطه بویژه به بازماندگان و بیت شریف ایشان تسلیت و تبریک عرض نموده و مطمئنم که خون این شهید، مردم نجیب آن دیار را در پیمودن راه او مصمم تر خواهد کرد.

کد مطلب 949411

