سه امتیاز حق استقلال بود/ آنها قهرمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال جمعه شب در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر صفر مقابل استیل آذین به برتری رسید.

سرمربی تیم استیل آذین در نشست خبری پس از بازی در خصوص این دیدار گفت: قبل از هر چیز باید به کادر فنی استقلال تبریک بگویم. آنها توانستند یک تیم بسیار خوب را روانه میدان می کنند. معتقدم که استقلال استحقاق پیروزی در این دیدار را داشت. استقلال بسیار هماهنگ و ایده آل بازی کرد. آنها در شروع فصل کمترین ریزش را در تیم خود داشتند و اکثر بازیکنان این تیم از فصل گذشته تاکنون در خدمت استقلال بوده اند و هماهنگی لازم و درک یکدیگر را در طول بازی دارند. من اعتقاد دارم که اگر استقلال این روند را تا پایان فصل ادامه دهد همانند سال گذشته قهرمان خواهد شد.

سرمربی تیم استیل آذین در خصوص تیم خود و بازی مقابل استقلال تهران گفت: باید بپذیریم که ما فصل را خیلی دیر شروع کردیم . بازیکنان ما در آخرین روزهای قبل از شروع فصل به جمع ما اضافه شدند و ما نتوانستیم آن طور که باید و شاید هماهنگی لازم را به دست آوریم اما مطمئن باشید که با توجه به تمریناتی که در طول هفته انجام می دهیم آرام آرام به هماهنگی لازم رسیده و در هفته های آینده نتایج خوبی را کسب خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تعدادی از بازیکنان ما هنوز تجربه حضور در لیگ برتر را نداشته و تا آمادگی کامل در لیگ برتر را پیدا کنند زمان خواهد برد.

استیلی در جواب سئوالی مبنی بر اینکه دو باخت، حاشیه امنیت او را در این تیم به خطر انداخته، گفت: هر مربی زمانی که به عنوان سرمربی انتخاب می شود روزی باید این تیم را ترک کند . درست است که ما دو بازی نتیجه نگرفته ایم اما مطمئن باشید با توانی که در کادر فنی و بازیکنان وجود دارد و با توجه به آرامش فکری که در تیم هست بدون استرس به کار خود ادامه خواهیم داد و قطعا در هفته های آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

سرمربی استیل آذین در خصوص داوری این دیدار نیز چنین گفت: من هنوز فیلم این دیدار را ندیده ام اما معتقدم که گل اول استقلال آفساید بوده و یک خطای پنالتی هم به سود ما گرفته نشده است اما باز هم می گویم که وقتی فیلم داوری را ببینم آن موقع می توانم نظر قطعی خود را اعلام کنم اما باید بپذیریم بر خلاف تمام شایعاتی که گفته می شد در این چند هفته برای استیل آذین پنالتی های زیادی گرفته شده من به این صحبت اعتقادی ندارم و معتقدم که خیلی داوری ها به نفع استیل آذین تمام نشده است.

وی در پایان، حضور این همه هوادار را به فال نیک گرفته و می گوید جای قدردانی دارد که در این موقع شب و بعد از افطار 75 هزار تماشاگر به ورزشگاه آمده و شاهد این دیدار بودند. استیلی گفت: امیدوارم که قدر آنان را بدانیم و بیشتر از گذشته مورد احترام قرار دهیم. شاید یکی از عوامل پیروزی استقلال حضور خیل عظیم هواداران این تیم در دیدار مقابل ما بود.