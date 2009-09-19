به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بینالمللی بسکتبال چین با حضور برترینهای باشگاهی کشورهای ایران، کرهجنوبی، ژاپن و کشور میزبان از فردا (یکشنبه) آغاز میشود.
مهرام که علاوه بر قهرمانی در فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور عنوان نخست مسابقات غرب آسیا و باشگاههای آسیا را هم به دست آورده بود به عنوان نماینده کشورمان در کنار سئول سامسونگ کرهجنوبی، هوکایدو ژاپن و المپین چین برگزار کننده این تورنمنت چهار روزه است.
فردا و در نخستین روز این رقابتها تیم مهرام به مصاف سئول سامسونگ کرهجنوبی میرود و سپس نمایندگان ژاپن و چین مقابل هم صفآرایی میکنند. هوکایدو ژاپن و المپین چین حریفان بعدی مهرام در این تورنمنت چهارجانبه هستند.
سامسونگ در فصل جاری رقابتهای باشگاهی کرهجنوبی که با شرکت 10 تیم در جریان است در رده چهارم قرار دارد. هوکایدو ژاپن نیز برای حضور در فصل جدید مسابقات باشگاهی کشورش آماده میشود. این رقابتها با حضور 8 تیم برگزار میشود.
برنامه کامل تورنمنت بسکتبال چین به این شرح است:
یکشنبه (29 شهریورماه)
* مهرام - سئول سامسونگ کرهجنوبی
* هوکایدو ژاپن - المپین چین
دوشنبه (30 شهریورماه)
* مهرام - هوکایدو ژاپن
* سئول سامسونگ کرهجنوبی - المپین چین
سه شنبه (31 شهریورماه)
* مهرام - المپین چین
* سئول سامسونگ کرهجنوبی - هوکایدو ژاپن
