به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین‎المللی بسکتبال چین با حضور برترین‌های باشگاهی کشورهای ایران، کره‌جنوبی، ژاپن و کشور میزبان از فردا (یکشنبه) آغاز می‌شود.

مهرام که علاوه بر قهرمانی در فصل گذشته رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور عنوان نخست مسابقات غرب آسیا و باشگاه‌های آسیا را هم به دست آورده بود به عنوان نماینده کشورمان در کنار سئول سامسونگ کره‌جنوبی، هوکایدو ژاپن و المپین چین برگزار کننده این تورنمنت چهار روزه است.

فردا و در نخستین روز این رقابت‎ها تیم مهرام به مصاف سئول سامسونگ کره‎جنوبی می‌رود و سپس نمایندگان ژاپن و چین مقابل هم صف‌آرایی می‎کنند. هوکایدو ژاپن و المپین چین حریفان بعدی مهرام در این تورنمنت چهارجانبه هستند.

سامسونگ در فصل جاری رقابت‎های باشگاهی کره‎جنوبی که با شرکت 10 تیم در جریان است در رده چهارم قرار دارد. هوکایدو ژاپن نیز برای حضور در فصل جدید مسابقات باشگاهی کشورش آماده می‎شود. این رقابت‎ها با حضور 8 تیم برگزار می‎شود.

برنامه کامل تورنمنت بسکتبال چین به این شرح است:

یکشنبه (29 شهریورماه)

* مهرام - سئول سامسونگ کره‎جنوبی

* هوکایدو ژاپن - المپین چین

دوشنبه (30 شهریورماه)

* مهرام - هوکایدو ژاپن

* سئول سامسونگ کره‎جنوبی - المپین چین

سه شنبه (31 شهریورماه)

* مهرام - المپین چین

* سئول سامسونگ کره‎جنوبی - هوکایدو ژاپن