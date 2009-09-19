به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری شهردار جدید کرمانشاه صبح شنبه در اولین مصاحبه خبری خود به اهمیت و جایگاه والای رسانه‌های گروهی اشاره کرد و اظهار داشت: تولید و توزیع عادلانه و منطقی اخبار و اطلاعات جهت اقناع و ارضای نیازهای خبری جامعه امری مقدس است و لازمه پیشرفت و شکوفایی جوامع بشری به شمار می‌رود.

وی افزود: بدون حضور رسانه‌های جمعی تعمیق فرهنگ عمومی و اعتلای سطح مشارکتهای مردمی معنا ندارد، به تعبیر دیگر اگر رسانه‌ها فعالیتهای خود را تعطیل کنند و فرایند اطلاع‌رسانی به طور جدی مختل شود، رکود و کسالت و انفعال، جوامع درگیر با این معضل را در بر می‌گیرد.

فخری اظهارداشت: مطبوعات، خبرگزاری ها، رادیو و تلویزیون می‌توانند علاوه بر تعمیق دانایی، آگاهی و علم در میان لایه‌های مختلف جامعه، در ایجاد نشاط عمومی و اعتلای سطح امید به زندگی در یک جامعه اثرگذار و کارساز باشند و به عنوان پل ارتباطی موثر بین مردم و مسئولان ایفای نقش کنند.

وی رسانه‌ها را چشمان تیزبین و گوشهای شنوای یک جامعه خواند و افزود: مدیران بایستی این واقعیت مهم را بپذیرند که رسانه‌ها را از خود بدانند و صادقانه ضعفها، کمبودها و محدودیتهایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را از طریق نشریات، خبرگزاری‌ها و .... به مردم گزارش کنند و خبرنگاران را تکریم و آنها را از خود بدانند.

شهردار کرمانشاه سپس روزنامه‌نگاران، اصحاب قلم و جراید را به همکاری و همفکری با شهرداری فراخواند و خاطر نشان کرد: ما کمال خود را در ابراز نقدهای خردورزانه، منصفانه و علمی نخبگان و اندیشمندان جامعه می‌بینیم و توقع ما این است که صاحبان فکر و قلم و اندیشه‌ورزان عرصه رسانه ما را چون گذشته یاری دهند و با ارائه طریق‌های عالمانه و دلسوزانه خود، کمک کنند که بتوانیم مشکلات جامعه شهری کرمانشاه را به حداقل برسانیم.