  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

37 درصد هنرجویان مرکز آموزش سوره کرمانشاه به دانشگاه راه یافتند

37 درصد هنرجویان مرکز آموزش سوره کرمانشاه به دانشگاه راه یافتند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: 37 درصد از هنرجویان مرکز آموزش مهارتهای حوزه هنری استان موفق به راهیابی به دانشگاه های آزاد و سراسری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عباس سروری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد فضای مناسب آموزشی، بکارگیری اساتید مجرب و تلاش فردی این هنرجویان را می توان از عوامل موفقیت این افراد دانست.

 

وی افزود: در این راستا لازم است از همکاری سازمان آموزش و پرورش استان و هنرستان های تابعه نیز که کمال همکاری را با حوزه هنری دارند تشکر کنم.

 

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: انتظار می رود با تلاش بیشتر در آینده ای نزدیک شاهد ارتقا سطح علمی هنرمندان و بالا بردن آمار پذیرفته شدگان مراکز مهارتی سوره در مراکز عالی کشور باشیم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

کد مطلب 949435

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها