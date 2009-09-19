37 درصد هنرجویان مرکز آموزش سوره کرمانشاه به دانشگاه راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عباس سروری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد فضای مناسب آموزشی، بکارگیری اساتید مجرب و تلاش فردی این هنرجویان را می توان از عوامل موفقیت این افراد دانست.

وی افزود: در این راستا لازم است از همکاری سازمان آموزش و پرورش استان و هنرستان های تابعه نیز که کمال همکاری را با حوزه هنری دارند تشکر کنم.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: انتظار می رود با تلاش بیشتر در آینده ای نزدیک شاهد ارتقا سطح علمی هنرمندان و بالا بردن آمار پذیرفته شدگان مراکز مهارتی سوره در مراکز عالی کشور باشیم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.